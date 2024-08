Slévač/ka - obsluha licích strojů Pro koho budete pracovat? Naší hlavní činností je výroba zinkových odlitků technologií tlakového lití. Vyrábíme odlitky o hmotnosti od 5 gramů do 750 gramů, a to pod tlakem od 5 tun do 80 tun. Dokážeme realizovat jak menší série výrobků v řádech tisíce kusů, tak velkosériové dodávky pro nadnárodní společnosti. Jsme firma s rodinným typem řízení a klademe maximální důraz na spokojenost zákazníka, flexibilitu, kvalitu a zároveň otevřenou a přímou komunikaci při řešení požadavků a potřeb klientů. Veškeré výrobní procesy podléhají normám dle certifikace ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016. Pokud jste nadšenec do oboru stejně jako my, rádi Vás mezi sebou uvítáme??! Co Vás na pozici čeká? " obsluha a údržba strojů pro tlakové lití zinku " kontrola a údržba nástrojů a forem během provozu " pravidelná kontrola zinkových výlisků " odpovědnost za svěřené stroje " podpora výrobních procesů " práce na třísměnný provoz " termín nástupu ihned / dle dohody Čím zpestříme Vaše pracovní dny? " hrubou mzdou 32.000 - 42.000 Kč " motivační složkou mzdy " finančními bonusy " dovolenou navíc " dotováním závodního stravování, příspěvkem na dopravu " příležitostmi vzdělávat se, možností kariérně růst " nabídkou zajímavých firemních akcí (sportovní, společenské apod.) Co je potřeba pro výkon práce? " manuální zručnost " zkušenost s měřením pomocí základních měřidel (posuvné měřítko, mikrometr) " znalost práce na PC " technická představivost, schopnost číst výkresovou dokumentaci " přesnost, důslednost, iniciativa a odpovědnost při plnění svěřených úkolů Na čem nelpíme, ale v práci Vám pomůže: " řidičský průkaz sk. B " vyučení, praxe ve strojírenském nebo elektrotechnickém oboru " znalost a zkušenosti z oblasti tlakového lití " odborná způsobilost v elektrotechnice (dříve Vyhláška 50/78 Sb.) " ochota vzdělávat se a zvyšovat svou kvalifikaci Oslovila Vás naše nabídka práce? Rádi Vás uvidíme na osobním pohovoru. Nejpozději do termínu 31. 8. 2024 nám zašlete svůj životopis na emailovou adresu: koutnikova@gd-group.cz ??. Na Vaši reakci odpovíme nejpozději do 3 pracovních dnů ?! Zajímají Vás další podrobnosti? Zavolejte nám na číslo 723 042 751. 32 000 Kč

Detail nabízené práce