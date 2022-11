Potvrdila to ředitelka muzea Ivana Říhová. „Jako každý rok jsme pro návštěvníky připravili tržiště s pestrým sortimentem řemeslných výrobků, umělecká vystoupení základních škol, pěveckých sborů a souborů, dudáků, dechovky, denních stacionářů či domovů pro osoby se zdravotním postižením,“ uvedla stručný výčet Ivana Říhová.

Nebudou chybět ani loutková divadélka, šermířská vystoupení, rukodělné dílničky, živý betlém či mikulášská nadílka a otevření bran pekelných.

Město se k vánoční atmosféře připojí na konci listopadu. „Vánoční strom je vždy instalován zhruba v týdenním předstihu před první adventní nedělí a nejinak tomu bude také letos. Proběhne zkušební provoz a trvale nasvícen bude strom od 27. listopadu – tedy na první adventní neděli,“ řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

I přes rostoucí ceny energií zůstane vánoční výzdoba zachována v rozsahu předešlých let, a to včetně rozšířeného nasvícení vánočního stromu na Velkém náměstí, které bylo pořízeno v loňském roce. "Město nepočítá s časovým omezením svícení stromů či ulic," doplnila Markéta Bučoková.

Trhy na náměstí

Ve stejný den, tedy 27. listopadu, bude v 17 hodin rozsvícen vánoční strom také na náměstí Svobody ve Vodňanech. Doprovodný program přiblížila ředitelka vodňanské kultury Michala Piskačová. „Připravili jsme vystoupení pěveckého sboru z Českých Budějovic a nebude chybět živý betlém z Vodňan,“ uvedla. Na 2. prosince je připraven Vánoční příběh v podání Divadla Já to jsem a na 18. prosince vánoční trhy. „Poprvé budou na náměstí Svobody. Dosud byly vždy u kulturního domu,“ dodala ředitelka.

Výzdoba ve Vodňanech se bude soustředit na centrum města, nejsou tak plánovány například řetězy v okrajových částech města. Také budou omezeny přívěsy na některých městských budovách, zde se budou využívat pouze ty, které využívají LED technologie. I v letošním roce budou instalovány světelné objekty na Žižkově náměstí a na křižovatce Na Sadech. Díky systematické výměně pouličního osvětlení za LED technologie se podařilo dosáhnout výrazné úspory ve spotřebě energií. V tuto chvíli tedy radnice neuvažuje o omezení pro dobu osvětlení. Stále však jsou monitorovány spotřeby a město je připraveno v případě potřeby na omezení.

V 18 hodin

Adventní trhy budou také v Blatné na Třídě J. P. Koubka, a to 27. listopadu od 14 do 19 hodin. Přijďte tedy první adventní neděli do Blatné načerpat vánoční atmosféru, navštívit vánoční trhy s růžovými produkty a tvůrčími dílnami. Koupit jmelí, které nosí štěstí, rozsvítit vánoční stromek a zazpívat si vánoční písně se žáky umělecké školy a základních škol. Rozsvícení vánočního stromu bude v 18 hodin.