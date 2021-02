„Během chvilky se svět točí jinak. A pak ležíš, koukáš do stropu a najednou ti to dojde. Život je nejdůležitější,“ říká v rozhovoru pro Strakonický deník přímo z nemocničního lůžka strakonické chirurgie Břetislav Hrdlička.

Nelze začít jinak, než tou nejjednodušší otázkou. Co se stalo?

V pondělí 18. ledna jsem skončil ve strakonické nemocnici. Už dlouho jsem měl problémy s nohou a možná rok zanedbával problémy a bolesti, které jsem měl. A výsledek? Okamžitě na sál, díra v noze přes nárt zkrz na skrz, krev, hnis, mrtvá tkáň. Ale můžu si za to jen já sám.

Dostal jste se do nemocnice v tu nejmenší vhodnou dobu. Pochopitelně mám na mysli období koronaviru a omezení. Máte v podstatě unikátní možnost vidět, jak to v nemocnici vypadá, jak funguje. Co je neviditelnější?

Obrovské nasazení všech zdravotníků včetně jejich vyčerpání a únavy. A také snahy do poslední chvíle udržet emoce na uzdě a být maximálně slušný. Nemají to jednoduché. Pacienti se po pokoji nebo nemocnici pohybují bez roušek, lékaři a sestry je mají celou pracovní dobu. Nemluvě o oblecích. Hluboce před nimi smekám.

Jste starosta města a navíc ještě nedávný člen dozorčí rady nemocnice. Máte nějaké výhody, například samostatný pokoj?

Pokud mám nějaké výhody, nevím o nich (smích). Měl jsem mít V.I.P. pokoj, ale potkal jsem tu kamaráda, tak jsme byli na pokoji spolu. Ale chci říct něco jiného. Jsem sice starosta a možná, že nějaká sestra nebo lékař ze Strakonic si mysleli, že by se mohli víc snažit. Ale jsou tu sestřičky z Blatné, z Drahonic a Bůh ví odkud. Těm je jedno, kdo jsem. A to je dobře.

Co by podle vás v současné době strakonická nemocnice potřebovala? Může jí radnice nějak pomoci?

Bohužel, nemůže. Ani není jak. Odborný personál nemáme a finančně jsme dost vykrváceli na zajištění péče a personálu v domovech důchodců.

Ukázal koronavirus ohledně zdravotnictví něco, co bylo dosud neviditelné nebo nedůležité?

Zcela jistě vzdělanost a odbornost zdravotníků. Myslím to celkově zdravotnictví, ne jen strakonickou nemocnici.

A co jste si z této lekce vzal vy osobně?

Velké ponaučení. Celé roky si člověk myslí, že všechno zvládne. Jenže najednou je to jinak. Během chvilky se svět točí obráceně. A pak ležíš, koukáš do stropu a najednou ti to dojde. Ani práce, ani politika nejsou důležité. Jen tvůj život, tvoji přátelé, tvá rodina. Jako starosta jsem chtěl být u všeho. A najednou to jde i bez tebe. Takže co jsem si z této lekce vzal já? Že se budu mít víc rád a brát se vážně. Jsem kuřák, bude mi 60, mám cukrovku a nervy jak špagáty. Takže mi nic jiného nezbývá. Snad tohle, co se mi stalo, pomůže i jiným lidem. Nejsme nesmrtelní.