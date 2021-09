Povinné testování:

uskuteční tři dny - 1. září, 6. září a 9. září. Prvňáčky čeká první testování 2. září.

V Záboří u Blatné jsou na začátek školního roku připraveni. „Testy máme připravené na všechna tři testování,“ dodává ředitel školy Michal Gutwirth. Musí ale počít také s variantou, že by některý z 91 žáků testování odmítl.

“V takovém případě by musel mít celý den roušku a pokud by ji nechtěl nosit, nebyl by to školy vpuštěn,“ pokračuje Michal Gutwirth. Podle něj ale k této variantě nedojde. Co se týká učitelů a pracovníků školy, tak z počtu 25 jich je většina očkována. Loni ZŠ Záboří musela školní rok zahájit o deset dní později. Důvodem byl covid. „Dnes už na to vzpomínáme s humorem, i když tenkrát to taková sranda nebyla,“ vzpomíná ředitel. Ale ani později si výuky moc neužili – o několik dní později byly všechny školy opět zavřeny.

V pětitřídní Základní škole ve Střelských se testování bude týkat 43 dětí. To, že by se některý ze žáků postavil proti, ředitelka Dana Šatrová nepředpokládá. I přes loňský případ, kdy měla na toto tréma pohovor s jednou z maminek. "Byla proti testování, ale pochopila, že v zájmu dítěte, které by se tak dostalo mimo kolektiv, musí testování povolit," zavzpomínala. Věří ale, že začátek roku a povinná testování proběhnou bez závad. Pokud ne, jedinou variantou by byla rouška nebo pobyt doma nejméně do 10. září.

Základní škola Bavorov na tom loni byla stejně jako Záboří. Také ji covid uzavřel. "Chceme zahájit školní rok 2021/2022 jako jiné školy - v klidu a bez nervů," přeje si ředitelka Jana Sedláčková. Pokud by ale nastala varianta, že by se děti nechtěly nechat testovat, znamenalo by to pro školu problém. "Abych řekla pravdu, nevím, co bych dělala. Spoléhám na to, že jsem s rodiči o testování komunikovala dlouho před zahájením školy a žádné správy o odmítnutí testování nemám," dodává.

Děti se podrobí testování ve třídách. Prvňáčky čeká slavnostní ukončení MŠ a začátek školního roku v Panském domě.

Ve škole je 25 pedagogických pracovníků. Všichni jsou podle ředitelky zdravotně v pořádku.