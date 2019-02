Strakonicko – Za okny padá sníh, ale kosti bychom měli mít vyhřáté z roku 2018.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Bělka

Byl totiž nejteplejším od roku 1976, kdy v kocelovické meteostanici začali s měřením. Průměrná teplota byla loni 9,7 stupňů Celsia. Normál je podle meteorologů z ČHMÚ 7,8 stupňů.

Také sluníčko nám na Strakonicku přálo, svítilo 1950 hodin za celý rok. Bylo to o 200 hodin více, než je běžné. „Je to dost nadprůměrné, podobně na tom jsou se sluncem například v jižním Slovensku nebo Maďarsku,“ zmínili pro srovnání meteorologové. Nebylo to ale v historii nejvíce, v roce 2003 jsme měli na Strakonicku 2000 hodin slunce.

I když všechny měsíce roku 2018, kromě února a března, byly teplotně nad normálem, závratné rekordy nepadaly. „V létě jsme měřili maxima kolem 32 stupňů Celsia. V roce 1983 to bylo i 38 stupňů,“ hlásí záznamy ze stanice v Kocelovicích.

První sníh napadl v nejteplejším roce 19. listopadu. Byl ho jeden centimetr a teploměr tehdy ukazoval 2,2 stupně.