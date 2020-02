Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.

Pohotovostní režim platí už od pondělního večera, kdy o něm na twitteru informoval premiér španělského autonomního regionu Kanárské ostrovy Ángel Víctor Torres. Čtyřhvězdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je populární zejména mezi britskými turisty, uvedla dnes britská média.

Španělsko má nyní už tři potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru. Dosud byl pozitivně testován Brit, který navštívil Mallorcu, a u Němec, u něhož se nemoc projevila při pobytu na kanárském ostrově La Gomera.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 11:51 Kvůli hrozbě nákazy koronavirem byly zrušeny závěrečné dvě etapy cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů. Dva italští členové doprovodu měli pozitivní test na virus. Vítězem bude pravděpodobně vyhlášen Brit Adam Yates, který byl po pěti etapách v čele průběžného pořadí. 28.02. 11:20 Velká Británie potvrdila devatenáct případů nákazy koronavirem. Vůbec prvního nakaženého hlásí Wales. 28.02. 10:55 Akcie na evropských trzích prohlubují pokles, jejich hlavní index odepisuje další zhruba tři procenta a je hlouběji v pásmu korekce. Investoři se obávají, že narůstající počet nových případů onemocnění způsobeného koronavirem srazí globální ekonomiku do recese. 28.02. 10:38 Pětice Čechů, která byla v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na kanárském ostrově Tenerife, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Šestá Češka zatím karanténu opustit nemůže. Celá on-line reportáž ZDE

Šestice Čechů

V hotelu na kanárském ostrově Tenerife, kde španělské úřady kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů nařídily karanténu, je podle cestovní kanceláře Canaria Travel CZ šest českých turistů. Pět z nich odletělo na ostrov v pondělí a mělo se vrátit 6. března. Jedna turistka tam odletěla už dříve. Zda se budou v plánovaném termínu moci vrátit, není zatím jasné.

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu H10 Costa Adeje Palace je pět dospělých a jedno dítě z Česka. "Zrovna jsem s jednou z českých turistek telefonicky hovořila a musím říct, že to nese statečně," řekla Deníku mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. "Je to smůla, že přiletěli na místo teprve včera a najednou do toho spadli," dodává.

Turistka podle ní požádala o dodání dezinfekce, rukavic a roušek. To prý nyní bude s cestovní kanceláří CK Canaria Travel, která zájezd organizovala, řešit. "Přemýšlíme o tom, jak jim tuto nešťastnou událost, až se vrátí zpříjemnit, i když to není naše chyba," říká Řezníčková. Turisté by tak měli dostat nějaký voucher.

Problémy by mohli ale turisté mít, pokud budou v hotelu zavřeni déle. Například by jim mohly docházet peníze. "Zatím je předčasné toto řešit. Na Tenerife nyní zasedá komise, která rozhodne, zda bude karanténa trvat déle, nebo prostě půjdou lidé z hotelu jenom na testy," řekla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. Primárně by se o lidi tam měla finančně postarat rodina.

"Samozřejmě jsme v krajním případě schopni jim tam něco poslat," dodala. Ale zřejmě by se jednalo opravdu o situaci, kdy by nebyla jiná možnost.

Lidé, kteří během dovolené onemocní v cizině na koronavirus, mohou uplatnit pojištění léčebných výloh. "V případě, že čeští občané kvůli karanténě v některé z uzavřených oblastí nebo měst uvíznou a nebudou se moci vrátit v původně plánovaném termínu, prodloužíme platnost tohoto pojištění na tuto dobu automaticky," konstatuje například mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Toto pojištění se samozřejmě vztahuje i na jiné nemoci či úrazy, jež se jim během izolace v hotelu stanou.