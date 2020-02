V hotelu H10 Costa Adeje Palace na jihu ostrova Tenerife je od pondělka uzavřeno 723 hostů, včetně šesti Čechů, a 270 zaměstnanců. Deník La Vanguardia dnes odpoledne napsal, že kanárské úřady schválily možnost "domácího aktivního sledování" pro 106 hostů, kteří zahájili pobyt v hotelu v pondělí 24. února. Ten den už byl italský turista, u něhož se potvrdil nový typ koronaviru, v nemocnici.

Propuštění z hotelu by se tak mělo týkat i několika českých turistů, kteří, jak řekli ČTK, zahájili dovolenou v hotelu v pondělí. Zatím ale není jasné, kdy hosté budou moci odejít a zda budou moci odjet domů.

Ministryně zdravotnictví autonomního regionu Kanárské ostrovy Teresa Cruzová dnes odpoledne na tiskové konferenci řekla, že opatření vůči lidem v hotelu na Tenerife budou "individuální". Potvrdila také, že úřady mají v plánu nechat z hotelu odejít 106 hostů, kteří zahájili pobyt 24. února a nepřišli tak do styku s infikovaným. Kdy odejdou a co bude následovat ale podle médií neupřesnila.

Zbytek hostů, kteří jsou podle deníku La Vanguardia 25 národností, bude muset zůstat v hotelu dva týdny, což je odhadovaná inkubační doba nemoci způsobené novým koronavirem šířícím se od prosince z Číny. Ti, co zůstanou v hotelu, se v něm budou moci volně pohybovat, pokud nebudou mít příznaky nemoci, jako jsou horečka či dýchací potíže. Pokud se u nich tyto příznaky projeví, budou muset zůstat ve svých pokojích.

Uzavřeni i s dítětem

V pondělí jim začal 12denní pobyt v hotelu na slunném španělském ostrově Tenerife. Pro pětičlennou českou rodinu ho však od začátku proměnil v noční můru koronavirus šířící se ze vzdálené Číny. Kvůli nakaženým italským turistům ze stejného hotelu nesmí nyní vycházet z pokoje, jídlo dostávají v balíčcích ve dveřích a nikdo s nimi příliš nekomunikuje, popisují psychicky náročnou situaci manželé Eva a Michal, kteří v hotelu H10 Costa Adeje Palace prožívají dlouhé hodiny nejistoty i se svými třemi dětmi.

Kromě dvou dospívajících jsou v apartmánu i s pětiletou dcerkou, kterou připravují i na možnost, že by je úřady mohly od sebe na čas odloučit. Je to peklo a naše izolace nelogická, řekli dnes rodiče ČTK.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 11:51 Kvůli hrozbě nákazy koronavirem byly zrušeny závěrečné dvě etapy cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů. Dva italští členové doprovodu měli pozitivní test na virus. Vítězem bude pravděpodobně vyhlášen Brit Adam Yates, který byl po pěti etapách v čele průběžného pořadí. 28.02. 11:20 Velká Británie potvrdila devatenáct případů nákazy koronavirem. Vůbec prvního nakaženého hlásí Wales. 28.02. 10:55 Akcie na evropských trzích prohlubují pokles, jejich hlavní index odepisuje další zhruba tři procenta a je hlouběji v pásmu korekce. Investoři se obávají, že narůstající počet nových případů onemocnění způsobeného koronavirem srazí globální ekonomiku do recese. 28.02. 10:38 Pětice Čechů, která byla v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na kanárském ostrově Tenerife, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Šestá Češka zatím karanténu opustit nemůže. Celá on-line reportáž ZDE

Česká rodina, která si o sobě nepřeje zveřejnit podrobnější informace, měla smůlu. Hned po první noci pobytu se ráno z papíru podstrčeném pod dveře dověděli, že nemají opouštět pokoj. Tvrdí přitom, že téměř s nikým v hotelu se ještě ani nestihli dostat do styku. Dokonce se neviděli ani s údajně asi 80letou Češkou, která je rovněž v hotelu a s níž si občas telefonují. "Jenom se tak podporujeme po telefonu, ale jinak jsme se s ní nesetkali," řekla ČTK Eva.

"Jsme zavřeni na pokojích, nikam nechodíme, snažíme se úplně izolovat. Ale člověk je úplně bez informací. Není tady ani desinfekce. Mohli bychom pro ni zajít na recepci, ale to riziko nechci podstupovat - chodit po hotelu a dotýkat se dveří," popsala žena podmínky pobytu.

Bez informací

I skutečnost, že v hotelu byl nový koronavirus potvrzen u dalších dvou Italů, dohromady tedy už u čtyř lidí, se dověděli z médií. "Čteme zprávy na internetu, protože nemáme jiné informace," potvrdila Češka. Komunikace s okolním světem se odehrává kromě internetu a telefonu skrz občas pootevřené dveře. "Občas nám sem nosí pití a jídlo v krabicích," přiblížila Češka například problém stravování. "Je to bída, asi zhubneme," vzácně se zasmála zkroušená turistka.

Podobně se odehrálo i jediné lékařské vyšetření - měření teploty. "Přišli, ve dveřích změřili teplotu a odešli," popsala proceduru Češka. Ačkoli se ve španělském tisku objevily informace, že lidé, kteří jsou v hotelu krátce, by mohli být brzy propuštěni, Češi tvrdí, že jim nikdo nic podobného nesdělil. Není tak vyloučeno, že se jim pobyt ve Španělsku i protáhne, o což ale rozhodně nestojí.

"Samozřejmě chápeme, že nás musí držet v nějaké izolaci, ale přijde mi naprosto šílené tady být s lidmi, kteří jsou nakažení. Jsme tady opravdu pár hodin a s nikým jsme v kontaktu nebyli," prohlásila česká turistka. "Kdyby nás aspoň dali do izolace v Čechách," přizvukuje Michal. Podle něj by mělo logiku, kdyby se informace o brzkém propuštění některých hostů potvrdila. "Už je to peklo, alespoň psychicky," dodal Michal.

Tíživá situace

Poukázal také na podobnost s výletní lodí v japonské Jokohamě. "Nechápu, proč se to neřeší hned, neevakuují, nedají lidi do karantény, ale místo toho to nechají rozšířit. Nemá to logiku," soudí Michal. Další nelogičnost spatřuje dvojice v tom, že ani do hotelu nikdo nesmí. "Delegáti se sem snažili dostat nějakou desinfekci a podobné věci, ale z hotelu přišla informace, že ani dovnitř nic nesmí," sdělila Eva.

Situace je o to tíživější, že prakticky uvězněna je s nimi v hotelovém apartmánu i jejich pětiletá dcera. "Člověk z toho má strach, protože kdyby došlo na nějakou evakuaci nebo rozdělení, bylo by to příšerné," řekla Eva. Michal doplnil, že i na takovou situaci dívku připravují, ale maminka trvá na tom, že by odloučení nepřipustila. "O holčičku máme opravdu strach, protože náchylní jsou malé děti a staří lidé," strachuje se matka.