Zdroj: DeníkFormosa je název, kterým mnozí Tchajwanci říkají svému ostrovu dodnes. Je skutečně krásný. A to především díky horám, které na nevelkém ostrově (asi jako polovina Česka) dosahují výšky až téměř čtyři tisíce metrů.

Strmé hory, porostlé monzunovými lesy, dělí ostrov na dvě poloviny, východní a západní. Drtivá většina z téměř dvaceti pěti miliónů obyvatel žije v nížině na východě, která je přece jenom více chráněna před monzuny a hurikány.

Zdroj: Deník/Luboš PalataNejoblíbenějším místem v horách je jezero Slunce a Měsíce. Tchaj-wanci milují pohyb a ve svém volnu, kterého není mnoho, vyráží za tůry do hor, kde je mnoho vrcholků kolem 3500 metrů a kde vegetace přechází od horských luk, subtropů až po tropické pralesy na jihu. Na nejvyšších vrcholcích ostrova je občas i sníh. V horách je stále mnoho divokých zvířat včetně místního horského medvěda ušatého.

Chráněné hory i atoly

Zdroj: Deník/Luboš PalataKe své přírodě jsou Tchaj-wanci šetrní, jednu pětinu ostrova tvoří národní parky. Nejsou to ale zdaleka jenom hory, ale i písečné pláže na pobřeží a také jeden z tchajwanských atolů v Jihočínském moři s mimořádnou podmořskou faunou i florou. Tchajwanská města, tvořená v drtivé většině novými budovami, nejsou asi turistickým tahákem. Ale zdejší příroda určitě ano.

