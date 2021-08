Žádná jiná konstrukce v Evropě mu nesahala ani po pas. Obrazně i doslovně. Přesně před třiceti lety se zřítil Varšavský rozhlasový stožár, svého času nejvyšší stavba světa. Za vše mohl osudový omyl při běžné opravě.

Velikán na zemi. Takhle po zřícení vypadal Varšavský rozhlasový stožár, kdysi nejvyšší konstrukce světa. Spadl v srpnu 1991, snímek byl pořízen v lednu 1992. | Foto: Wikimedia Commons/volné dílo

Zhruba čtyřiaosmdesát kilometrů od polského hlavního města Varšava se nachází vesnička Konstantynów. Obec patří k místům, která by za běžných okolností žádnou díru do světových dějin neudělala. Jenže v sedmdesátých letech minulého století byl nedaleko od ní vybudován Varšavský rozhlasový stožár. A ten se tedy do historie zapsal. Šlo o nejvyšší konstrukci dvěta. Jenže 8. srpna 1991, přesně před 30 lety, se kvůli chybnému rozhodnutí týmu, který měl na starosti jeho opravu, zřítil jako domeček z karet.