"Ministerstvo zdravotnictví informuje, že při včerejšími (středečním) požáru ve středisku pro pacienty s covidem-19 zemřelo 14 lidí. Během požáru bylo ve středisku celkem 26 pacientů, 12 zraněných bylo ošetřeno v nemocnici v Tetovu a jsou mimo ohrožení života. Žádní zdravotníci nezahynuli, několik jich utrpělo lehká zranění," uvedlo ministerstvo podle serveru Vesnik.

Neštěstí předcházel výbuch a první plameny se objevily ve 21:00. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu přibližně za hodinu. Během hašení z budovy vynášeli pacienty.

Nemocnice byla postavená speciálně pro pacienty s covidem, skládala se z modulárních buněk. Ty jsou z velké části z plastů, což přispělo z rychlému a masivnímu šíření požáru. Na videu je vidět hustý tmavé barvy, který stoupá z budov.

