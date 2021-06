Letoun společnosti Ryanair odstartoval z athénského letiště v neděli dopoledne. Raman Pratasevič, jeden ze zakladatelů opozičního běloruského kanálu Nexta strávil v Řecku svoji dovolenou. Šestadvacetiletý novinář už z letiště přátelům napsal SMS, že muž, který stojí za ním ve frontě na odbavení, se snaží vyfotit jeho doklady. Podle jeho přátel to je důkaz, že Prataseviče sledovaly tajné služby minimálně už v Athénách. Navíc neznámý muž, který se poté vytratil, mluvil s novinářem rusky.

Informaci o incidentu na letišti v pondělí zveřejnila hlavní tvář běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Tato informace nenechala v klidu ani samotné Řeky. „Pokud se informace potvrdí, bude to důkaz, že cizí tajní agenti operovali na řeckém letišti," napsal řecký portál Ekathimerini.com.

S běloruským aktivistou letěla i jeho třiadvacetiletá ruská přítelkyně Sofia Sapegová, která studuje právě ve Vilniusu. I ona byla zadržena běloruskými úřady. Ruský velvyslanec v Minsku jí ale pomáhat nebude. Jak dnes sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, Rusko zcela důvěřuje běloruským úřadům a vyšetřovatelům a proto není jediný důvod, jakkoli zasahovat.

Thanks to all the witnesses giving their testimonies. Raman Pratasevich was taken hostage for telling the truth. He must be released immediately. By this obviously staged operation, Lukashenka's regime had put in danger hundreds of lives. The impunity must be stopped. pic.twitter.com/3azCmFZtcx — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Dějství druhé: Paluba

Podle svědectví cestujících letoun chvilku před přistáním radikálně změnil kurz. Ještě před dosažením litevských hranic to otočil na východ do Minsku. Pilot oznámil, že budou muset nouzově přistát, ale neposkytl žádné další podrobnosti. Žádné informace o možném teroristickém útoku, ty se objevily až po přistání v Minsku a pouze z oficiálních běloruských míst. K letounu se v tu chvíli připojila stíhačka. Podle BBC pasažéři popřeli, že by před manévrem došlo na palubě k nějakému násilnému střetu u kabiny pilotů.

„Vše bylo v klidu. Žádný konflikt tam nebyl. Nikdo na nikoho nekřičel, nikdo nikomu nevyhrožoval. Nic se nestalo, dokud letadlo nezměnilo směr," cituje litevský portál Delfi.lt jednoho z cestujících. Otočka letounu ale znamenala i otočku nálady na palubě.

„Všichni v letadle jsme zpanikařili, vypadalo to, že havarujeme,“ sdělila litevská cestující Raselle Grigoryevová americké televizi ABC News. „Byl to rychlé, velmi drasticky jsme během chvíle změnili výšku. Nikdy jsem něco podobného v letadle nezažila,“ pokračovala.

Podle všeho Raman Pratasevič ihned pochopil, co se děje. Další litevský cestující, který se agentuře Reuters představil pouze jako Mantas, popisoval, že v okamžiku, kdy pilot oznámil odklon letu do Minsku, mladík vstal a otevřel zavazadlovou skříňku nad hlavou. „Vyndával různé věci a dával je své přítelkyni,“ pokračoval Litevec.

VIDEO: Passengers who were aboard a Ryanair flight carrying a wanted Belarusian opposition activist to Lithuania describes what happened during the flight, after it was forced by Belarus to land in Minsk pic.twitter.com/0j5abKdHZB — AFP News Agency (@AFP) May 24, 2021

„Myslím, že udělal chybu. Byla tam spousta lidí. Mohl ty věci dát mně nebo jiným cestujícím, a ne přítelkyni, která pak byla také zatčena.“ Dodal ještě, že viděl, jak policisté na letišti v Minsku se psy prohledávali zavazadla opozičního aktivisty.

Jiný pasažér popsal situaci při přistání pro litevský server Delfi.lt. „Nedošlo k žádnému konfliktu. Mladíka odvedli stranou, on jim ukázal své doklady a oni mu zabavili všechny jeho věci. Zeptali jsme se ho, co se děje. Řekl nám, kdo je, a dodal: Tady mě čeká trest smrti. Byl v klidu, ale třásl se.“ Cestující Edvinas Dimsa řekl agentuře AFP, že bylo evidentní, že se Raman Pratasevič „velmi bojí“. „Vypadalo to, že kdyby bylo otevřené okýnko, tak z něj vyskočí.“

Dějství třetí: Minsk

Stroj musel přistát v běloruském Minsku, protože řízení letového provozu informovalo piloty o potenciální hrozbě na palubě. Jenže na palubě nic neobvyklého nakonec nalezeno nebylo, jen byli zadrženi dva lidé. Podle BBC, když letoun přistál v běloruské metropoli, žádní specialisté na bomby se na letištní ploše neobjevili. Policie nechala všechny cestující po jednom vystoupit. Prataseviče si vzal stranou jeden policista a policejní pes prozkoumal jeho zavazadla.

Zbývající pasažéři strávili nakonec na letišti hodiny, všem byla zkontrolována jejich zavazadla. Čekalo je nekonečné papírování. „Byli jsme tam osm hodin. Nedostali jsme žádné informace o tom, co se stalo. Věděli jsme jen to, co jsme si sami našli na internetu," řekl jeden z cestujících agentuře Reuters.