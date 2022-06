Student před vyšetřovateli místopřísežně prohlásil, že Freeda oslovil kolem roku 2015. Důvodem prý byla oblíbenost ředitele mezi ostatními studenty středoškolského centra služeb ve Williamsportu. Student ve Freedovi hledal oporu po smrti jednoho ze členů jeho rodiny. „Věřil jsem mu jako svému staršímu bratrovi,“ napsal student v prohlášení.

Jenže školní pohovory se rychle změnily v intimní schůzky. Student policii řekl, že Freed ho vozil na různá místa k „debatám mezi čtyřma očima“. Dodal, že s ředitelem byli „ jako bráchové a bavili se o čemkoli“, zejména o sexualitě.

