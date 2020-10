Nizozemský ministr hospodářství a klimatické politiky Eric Wiebes představil tento týden výsledky studie poradenské společnosti Enco. V oficiálním dokumentu pro parlament se doporučuje rychlý rozvoj nových jaderných kapacit.

„Analýza ukazuje, že jaderná energie je jednou z nákladově nejefektivnějších možností pro regulovatelný výkon elektráren bez CO2 pro období po roce 2030,“ citoval ministra německý deník Die Welt.

Podle německého listu by skutečnost, že se Nizozemsko rozhodne řešit dosažení klimatických cílů EU postavením nové jaderné elektrárny, dostala Německo pod velký tlak. Spolková republika se totiž před několika lety po velké jaderné havárii v japonské Fukušimě rozhodla postupně odstavit všechny své jaderné reaktory a s výrobou elektřiny v atomových elektrárnách skončí v roce 2022, kdy mají být odstaveny poslední jaderné bloky.

Nizozemsko má dnes na svém území pouze jednu jadernou elektrárnu Borssele, u hranic s Belgií, která vyrábí asi čtyři procenta celkové výroby elektřiny v zemi. Podle již citovaného deníku Die Welt vláda premiéra Marka Rutteho plánuje, že by se velice rychle pustila do výstavby několik nových jaderných bloků.

Jádru pomohl Babiš

Cestu Nizozemcům, pokud se do jaderného řešení pustí, proklestil na summitu EU v prosinci 2019 mimoděk premiér Andrej Babiš, který do závěrů jednání prosadil zmínku, že jaderná energie je z pohledu Unie povolenou cestou ke snížení produkce skleníkových plynů.

Nejde o ojedinělý pohled. Zastává ho například i jeden z významných českých klimatologů Radim Tolasz, který jaderné elektrárny řadí mezi zdroje „zelené energie“.

