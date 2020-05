On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V Rusku přibylo za poslední den 10 899 případů nákazy koronaviru. Je to mírný pokles oproti pondělí, kdy země hlásila rekordních 11 656 případů. Celkem již Rusko eviduje 232 243 případů koronavirové infekce, což jej podle agentury Interfax řadí na druhou příčku z hlediska počtu nakažených na světě.

V počtu infikovaných dnes Rusko překonalo dosud druhé Španělsko a třetí Británii, které v pondělí oznámily 227 436 respektive 223 060 případů. Server Worldometer nicméně zásluhou jiné metodiky přičítá Španělsku přes 268 000 nakažených. S 1,35 milionu infikovaných žebříček nejvíce zasažených zemí jednoznačně vedou Spojené státy.

Oproti západním zemím, které díky příznivému vývoji nákazy v posledních dnech a týdnech postupně rozvolňují restriktivní opatření, je pandemie koronaviru v Rusku stále na vzestupu. Od 3. května pokaždé přesáhl počet nově nakažených hranici 10 000.

Počty mrtvých v souvislosti s covidem-19 jsou v Rusku v porovnání s nejvíce postiženými země relativně nízké. Podle oficiálních údajů za posledních 24 hodin vzrostl počet takových úmrtí o 107, čímž celková bilance dosáhla 2116.

Procentuální denní nárůst nových případů činí podle ruských statistik 4,9 procenta. Z covidu-19 se dosud vyléčilo 43 512 lidí, z toho 3711 v posledním dnu.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí oznámil, že ode dneška končí období pracovního klidu zavedené v březnu kvůli šíření koronavirové infekce. Zároveň začíná postupné uvolňování restrikcí. Šéf Kremlu oznámení učinil i přesto, že země hlásila v posledních dnech rekordní přírůstky nakažených.

Britský statistický úřad ONS dnes oznámil, že k 1. květnu v Anglii a Walesu eviduje 34.978 úmrtí spojovaných s covidem-19. Podle agentury Reuters to při započítání dříve zveřejněných dat ze Skotska a Severního Irska znamená, že covid-19 měl v Británii už 3. května více než 38.000 potvrzených či pravděpodobných obětí. Statistika ONS vychází z informací na úmrtních listech a zahrnuje i případy, u nichž diagnóza covidu-19 nebyla laboratorně potvrzena. Britské ministerstvo zdravotnictví v pondělí večer hlásilo, že po pozitivním testu na koronavirus umřelo 32 065 lidí.

Ve Španělsku za den zemřelo 176 nakažených, více než o den dříve

Ve Španělsku za uplynulý den zemřelo 176 pacientů s koronavirem. Je to o pět desítek více než v pondělí, kdy však byl denní nárůst úmrtí nejnižší od 18. března. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Za posledních 24 hodin se v zemi také mírně zvýšil denní přírůstek nově nakažených, když přibylo 426 nově potvrzených případů, což je také o pět desítek více než o den dříve.

Počet úmrtí mezi lidmi nakaženými koronavirem byl dnes už čtvrtý den v řadě nižší než 200. Celkem v zemi zemřelo 26 920 osob s chorobu covid-19. Počet potvrzených případů nákazy se ve Španělsku od začátku epidemie vyšplhal na 228.030, z toho téměř 139 tisíc lidí se už vyléčilo.

Španělská vláda ale uvádí už několik týdnů pouze případy nákazy potvrzené testem PCR, podle serveru Worldometer se ve Španělsku potvrdilo zhruba o 40 tisíc případů více.

Kvůli koronaviru španělská vláda v zemi se 47 miliony obyvatel vyhlásila nouzový stav 15. března, od kdy směli lidé z domu pouze na nákup potravin a léků, k lékaři či do práce. Až 2. května směli Španělé ven na procházku či za individuálním venkovním sportem, o týden dříve mohly na procházku poprvé po šesti týdnech děti.

V pondělí polovina země vstoupila do další fáze uvolňování restrikcí, která mimo jiné umožňuje i otevření zahrádek a restaurací s poloviční obsazeností míst. Už před týdnem se otevřely malé obchody.

Dnes vydala španělská vláda nové nařízení, v němž požaduje, aby všichni cestovatelé, kteří od tohoto pátku do země přijedou, strávili 14 dní v karanténě. Zatím to bude povinnost do 24. května, do kdy v zemi platí nouzový stav. Ten však může parlament ještě prodloužit.

V Německu značně přibylo nově nakažených, za poslední den 933

Německo v pondělí registrovalo 933 dalších případů nákazy koronavirem. Téměř trojnásobný nárůst oproti neděli, kdy země zaznamenala bezmála 360 infikovaných, je ale do značné míry způsoben zpožděním při hlášení některých případů, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Mrtvých bylo za pondělí ohlášeno 116.

Celkem v Německu počet dosud zaznamenaných nákaz dosáhl 170 508, přičemž 7533 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Uzdravilo se odhadem 147 200 osob, z toho 1600 za pondělí.

Za pondělní nárůst počtu registrovaných infekcí podle RKI může mimo jiné to, že severoněmecký Hamburk po kontrole nově započetl 180 případů, mezi nimiž je řada staršího data. Jeden z okresů v jihoněmeckém Bádensku-Württembersku navíc až v pondělí nahlásil 148 případů, o nichž měl informovat už v neděli.

Takzvané reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, dosáhlo v pondělí hodnoty 1,07 a již třetí den po sobě je tak vyšší než jedna. RKI dnes uvedl, že očekává, že reprodukční číslo bude i v příštích dnech kolem jedné.

V posledních dnech se nákaza intenzivně projevila v několika podnicích na zpracování masa. V jatkách v okrese Coesfeld v Severním Porýní-Vestfálsku se infekce prokázala u zhruba 240 zaměstnanců, v Birkenfeldu v Bádensku-Württembersku dokonce u 400.

Itálie hlásí 279 nových úmrtí po nákaze

V Itálii za poslední den zemřelo po nákaze koronavirem 274 lidí. Je to téměř o sto méně než ve středu, kdy země zaznamenala 369 mrtvých s nemocí covid-19. Celkem si už epidemie v zemi vyžádala bezmála 30 tisíc obětí. S odvoláním na úřad civilní ochrany o tom dnes informovala agentura Reuters. Nově nakažených dnes přibylo 1401, což je téměř stejně jako středečních 1444.

Od začátku epidemie v druhé půli února zemřelo v Itálii s covidem-19 již 29 958 lidí. Zemi to řadí na třetí místo na světě co do počtu úmrtí - první jsou Spojené státy a druhá Británie. Z hlediska potvrzených případů koronaviru, kterých je v Itálii už 215 858, je jihoevropská země rovněž třetí, po USA a Španělsku.

Šedesátimilionová Itálie momentálně registruje 89.624 nemocných s covidem-19, což je asi o 1900 méně než o den dříve. Pacientů na jednotkách intenzivní péče za poslední den ubylo o více než dvě desítky, nyní jich je 1311. Přes 96 000 osob se dosud z covidu-19 uzdravilo.

Úřad rovněž sdělil, že od začátku koronavirové krize bylo provedeno 1,56 milionu testů, z toho přibližně 14 000 za posledních 24 hodin.

Italská vláda od pondělka začala uvolňovat omezení volného pohybu lidí a země se tak po téměř dvou měsících přísné karantény začíná pomalu vracet do normálních kolejí. Po osmi týdnech mohli v pondělí lidé poprvé na procházku či si jít zaběhat do parku a v rámci svého regionu mohou opět navštěvovat své blízké. Dosud mohli jen na nákup, k lékaři či do práce. Znovu se v zemi rozběhla i průmyslová výroba, v níž dosud fungovaly pouze provozy nezbytné pro chod státu.

Zavřené jsou ale dál školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace. Ty se mají podle nynějšího harmonogramu otevřít 1. června, od pondělka ale mohou prodávat jídlo či nápoje s sebou.

Uvolňování opatření

Řada evropských zemí už dříve začala s uvolňováním opatření zavedených kvůli pandemii. V Itálii nově vláda povolila regionům rychlejší uvolňování v některých sektorech. Od 18. května mohou regionální vlády rozhodnout například o obnovení turistické sezóny, otevírání obchodů, kadeřnictví či restaurací.

Jejich pravomoci se ale zatím nebudou vztahovat na provoz kin, divadel, sportovišť či bazénů, které zůstanou v celé zemi zavřené. Zatím není jasné, které regiony a jak možnost rychlejšího uvolňování využijí.