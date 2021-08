Údolí řeky Ahr a pohoří Eifel, kterým protéká, znali obyvatelé západu Německa jako krásnou kopcovitou krajinu na ideální dovolenou. Oblast, odkud pocházejí nejlepší červená vína v Německu. A také jako místo, kde je v jednom ze skalních masivů umístěn obří protiatomový kryt pro spolkovou vládu a velení armády z dob, kdy byla metropole Německa v Bonnu.

Ne že by tu byly povodně úplně neznámé. V roce 1910 tu při záplavách zahynulo 57 lidí, povodeň tu naposledy byla v roce 2016. Ale to, co se tu prohnalo od 14. do 17. července, nemá obdoby. O tom svědčí to, že výška stoleté vody byla překonána o čtyři metry.

Tragická bilance tomu odpovídá, přes 180 mrtvých a škody v mnoha miliardách eur. „Jediné, co poskytuje útěchu, je lidská solidarita,“ uvedla šokovaná německá kancléřka Angela Merkelová.

Mnozí němečtí politici vidí v povodních další důvod, proč zesílit boj proti klimatickým změnám. „Omezit extrémní povětrnostní podmínky, které nyní zažíváme, se nám podaří pouze v případě, že se skutečně pustíme do boje proti změně klimatu,“ vyzval Němce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.

I Světová meteorologická organizace uvedla, že současná klimatická krize „zvýšila frekvenci extrémních událostí“. O tom, zda povodně v Německu jsou, nebo nejsou přímým důsledkem klimatické změny, se mezi německými politiky a odborníky rozpoutala prudká debata.

Ale i kdyby se Německo a s ním celá Evropa a svět daly s plnou vervou do omezování produkce skleníkových plynů, potrvá i tak desetiletí, než se situace zlepší.

Co ale do té doby s donedávna malebnými vesnicemi a městečky v romantickém údolí řeky Ahr a na podobných místech kolem řek. Zřejmě se alespoň v Německu znovu zprovozní systém obecních sirén, který se zdál v době mobilů nadbytečný a teď chyběl. Meteorologové varování o nejvyšším stupni nebezpečí vydali, ale evakuace nebyla nařízena.

Pojištění rozhodne

Mluví se i o tom, že se domy i celé vesnice vzdálí dál od vody. Mnozí místní o tom však nechtějí slyšet. I proto, že je na symbióze hor, vody a zdejších vesnic založen výnosný turistický ruch.

Nakonec ale možná rozhodne to, že ohrožené domy a vesnice blízko vodních toků odmítnou pojišťovny pojistit. A donutí tak majitele k změně umístěné staveb.

