Španělsko registruje za poslední den 378 nových úmrtí lidí s onemocněním covid-19. Jde o mírný nárůst proti předchozímu dni, kdy zemřelo 367 lidí, informoval dnes španělský list El País. V zemi, která má zhruba 47 milionů obyvatel, se od února potvrdilo 223 759 případů nákazy. Z toho 22 902 lidí zemřelo a naopak 95 708 se uzdravilo.

Počet uzdravených je podle španělského deníku už druhý den po sobě vyšší než počet nových případů nákazy, je to ale pouze ve srovnání s pozitivními testy PCR. Těch bylo 2944, zatímco uzdravených 3353.

Španělští poslanci ve středu schválili už třetí prodloužení nouzového stavu, který kvůli šíření koronaviru platí v zemi od poloviny března. Nově je prodloužen do 9. května. Vláda ale zároveň zmírnila některá karanténní opatření - od neděle například budou smět po šesti týdnech domácí izolace ven děti do 14 let.

Po povolení procházek pro děti týdny volali rodiče i pediatři. Podle nových pravidel budou moci děti strávit denně venku maximálně hodinu, a to mezi devátou ráno a devátou večer. Procházky jsou povoleny do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště. Jeden dospělý - rodič nebo sourozenec ze stejné domácnosti - bude moci ven až se třemi dětmi mladšími 14 let. Stále ale nesmí na dětská hřiště, která jsou zavřená. Pro starší 14 let platí pravidla jako pro dospělé, kteří mohou opustit dům či byt jen kvůli cestě na nákup, k lékaři či do práce.

Británie má přes 20 tisíc obětí koronaviru

Počet obětí koronaviru v Británii překročil 20.000. V nemocnicích zemřelo za poslední den 813 pacientů, což je nejvíce od úterý a o 129 více než v pátek. Informovalo o tom na twitteru ministerstvo zdravotnictví. Ředitel státního zdravotnického systému NHS Stephen Powis kvůli bilanci hovořil o "smutném dni pro celý národ".

Nakažených evidují úřady od začátku epidemie 148 377, za posledních 24 hodin přibylo téměř 5000 infikovaných. Přírůstek byl nižší než v pátek, ale vyšší než po čtyři předchozí dny. Bilance obětí se dnes zvýšila na 20 319.

Právě o hranici 20 tisíc úmrtí hovořili vládní experti ještě v polovině března jako o milníku. Poradce vlády pro oblast zdravotnictví Patrick Vallance tehdy řekl, že pokud by v zemi v důsledku epidemie zemřelo do 20 tisíc lidí, bylo by to "hrozné číslo", ale přesto "dobrý výsledek". Nyní je už ale zřejmé, že si koronavirus ve Spojeném království vyžádá daleko více obětí.

Ministryně vnitra Priti Patelová dnes na tiskové konferenci Brity vyzvala, aby dál dodržovali karanténu a zůstávali doma. Varovala také před podvodníky, kteří pandemii zneužívají. Ačkoli podle ní míra kriminality v posledních týdnech významně klesla, vyšetřuje policie například pokusy vylákat z lidí peníze na podvodných e-shopech s ochrannými pomůckami nebo pašování drog v zásilkách roušek.

Zdaleka nejhorší situace je v Anglii, kde už v nemocnicích zemřelo přes 18.000 lidí s nemocí covid-19, ve Skotsku registrují 1231 úmrtí a ve Walesu 774. Skutečný počet obětí ale zřejmě je až o několik tisíc vyšší, protože ministerstvo zdravotnictví do své statistiky započítává jen úmrtí v nemocnicích a nikoli například v pečovatelských zařízeních.

Testů provedli zdravotníci za poslední den přes 28.000. Vláda dlouhodobě slibuje, že do konce měsíce by se měla kapacita laboratoří zvýšit až na 100.000 testů denně.

Německo hlásí 2055 nově nakažených

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu se za den zvýšil o 2055 na 152 438. S odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) to dnes uvedla agentura Reuters. Proti předchozím dnům jde o mírný pokles, v pátek země informovala o 2337 nově nakažených. Počet úmrtí s nemocí covid-19 se zvýšil o 179 na 5500. O den dříve RKI oznámil 227 nových úmrtí.

Německo už začalo rozvolňovat restriktivní opatření přijatá v souvislosti s pandemií. Otevřely se některé menší obchody, počítá se i s postupným otevíráním škol. Všechny spolkové země se mezitím zároveň rozhodly zavést povinnost nošení roušek v některých prostorách, jako jsou prostředky hromadné dopravy nebo obchody.

Itálie hlásí nejméně úmrtí od března, klesá i počet nakažených

Bilance obětí koronaviru v Itálii se za poslední den zvýšila o 415, což je nejméně od poloviny března. Nejnižší za pět dní je i počet nově nakažených, pozitivních testů bylo od pátku 2357. Informoval o tom úřad civilní ochrany.

Celkově v zemi zemřelo od začátku epidemie 26 384 osob s nemocí covid-19, nakazilo se přes 195 tisíc lidí. V současné chvíli je v Itálii infikováno koronavirem kolem 105 tisíc lidí, počet aktuálně nakažených klesá už šestý den v řadě.

V posledních dvou týdnech přibývá z pohledu statistik čím dál více pozitivních signálů, které potvrzují hodnocení odborníků, že epidemie v této jihoevropské zemi už je za vrcholem. Experti obrat přisuzují účinkům celostátní karantény, která platí od začátku března. Skončit by měla 3. května.

Denní bilance úmrtí byla dnes už čtvrtý den nižší než 500. Počet nově nakažených překonal hranici 4000 naposledy před dvěma týdny. Nepřetržitě už přes dva týdny ubývá i pacientů, kteří kvůli vážnému průběhu infekce skončili na jednotce intenzivní péče. Nyní jich je asi 2100. Uzdravených je v Itálii už přes 63 tisíc lidí.

Situace se viditelně zlepšuje i v nejhůře zasaženém regionu Lombardie, kde se za poslední den zvýšil počet úmrtí o 103 na 13 269. V pátek region ohlásil 166 obětí, ve čtvrtek 200.

Počet nakažených v Rusku ze zvýšil o 5966, jde o další nárůst

Počet nakažených koronavirem v Rusku se za poslední den zvýšil o 5966. Jde o mírný nárůst proti předchozímu dni, kdy přibylo 5849 infikovaných, oznámil dnes operativní štáb boje s nákazou. Celkový počet nakažených tak vzrostl na 74 588.

Zdravotníci v zemi se 146 miliony obyvatel evidují také 66 nových úmrtí, celkový počet smrtelných obětí epidemie tak vystoupil na 681.

Kromě Moskvy je v Rusku nejohroženějším místem Moskevská oblast, která metropoli obklopuje. Dalším epicentrem nákazy je pětimilionový Petrohrad, kde jsou ovšem nárůsty nemocnosti ve srovnání s Moskvou zhruba třetinové.

Nizozemsko má za den 120 úmrtí s covid-19, Belgie 241

Nizozemsko má za poslední den 120 mrtvých s onemocněním covid-19, což je více než v pátek. Celkový počet smrtelných případů v zemi s přibližně 17,5 milionu obyvatel tak vystoupil na 4409. Ve své denní bilanci to dnes uvedl Nizozemský institut pro veřejné zdraví (RIVM). Počet potvrzených případů nákazy vzrostl o 655 na 37.190.

Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne všechny podezřelé případy jsou testovány, dodal ústav. V pátek hlásil 112 úmrtí.

V sousední Belgii, která má o šest milionů obyvatel méně, úřady zaznamenaly během uplynulých 24 hodin dalších 241 úmrtí, uvedl na svém webu list La Derniere Heure. V pátek země oznámila 189 nových úmrtí pacientů s nemocí covid-19, kterou vyvolává koronavirus.

Celkem od počátku epidemie v belgickém království zemřelo 6917 lidí. Úřady také ohlásily 1032 nových případů. Celkem už se od začátku krize nakazilo 45.325 lidí.

V Lucembursku bylo podle vládních údajů dosud zaznamenáno 3695 případů nákazy, z toho 85 lidí zemřelo.

Bělorusko hlásí rekordní přírůstek nových případů nákazy

Bělorusko za poslední den hlásí rekordních 817 nových případů nákazy koronavirem, celkem už se v zemi nakazilo 9590 lidí. Uvedl to nezávislý server Tur.by, který se odvolává na ministerstvo zdravotnictví. To prudký nárůst vysvětluje rozsáhlejším testováním. Mrtvých i nakažených má více také Ukrajina, kde je však situace v přepočtu na obyvatele příznivější.

Pozitivní výsledek mělo v Bělorusku podle agentury Reuters i několik lidí v sirotčinci pro 170 postižených dětí u Mogileva. Přesné údaje místní úřady neuvedly.

K dnešnímu dni se v zemi s přibližně 9,5 milionu obyvatel z nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, uzdravilo 1573 pacientů. Celkem 67 lidí zemřelo, z toho čtyři za poslední den. Úřady předpokládají, že vrchol pandemie připadne na přelom dubna a května.

Dnešek je v zemi dnem, kdy lidé z rozhodnutí úřadů uklízejí a zvelebují okolí svých domovů. Přestože Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala Minsk před riziky masových akcí a lékaři i církev doporučují lidem zůstat o víkendu doma, prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že ke zrušení brigád není důvod. Sám se vypravil sázet sosny do Pripjaťského národního parku poblíž odstavené ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu.

Lukašenko, který vládne Bělorusku železnou rukou už více než čtvrt století, obavy z pandemie opakovaně zlehčoval a označoval za psychozu. Nenařídil uzavřít hranice ani nezavedl přísná opatření proti šíření koronaviru. Školy v Bělorusku se mají po třítýdenních prázdninách znovu otevřít od pondělí.

Na Ukrajině, která má čtyřikrát více obyvatel než Bělorusko, bylo během pátku potvrzeno 478 nových případů, osm lidí zemřelo a 181 se uzdravilo, uvedla s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Interfax-Ukrajina. Celkově bylo na Ukrajině dosud potvrzeno 8125 případů onemocnění covid-19, z toho 201 lidí zemřelo a 782 pacientů se uzdravilo. Počet uzdravených od 11. dubna převyšuje počet smrtelných případů a tento rozdíl se zvětšuje.