Nové oběti v Íránu jsou dvě starší ženy ze středoíránské provincie Markazí a třetí pochází z Alborzu na severu země, oznámila agentura IRNA. Nakaženo je přes 60 lidí, ale podezření na infekci je u 900 dalších. Podle íránské státní televize má dnes do země přicestovat delegace Světové zdravotnické organizace.

Z íránských zdrojů není jasné, kolik lidí Írán umístil do karantény, ale agentura Mehr oznámila, že jenom v Komu bylo hospitalizováno 320 lidí. Íránské úřady zakázaly konání koncertů, fotbalových utkání a v několika provinciích jsou z preventivních důvodů zavřené školy a univerzity.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 11:51 Kvůli hrozbě nákazy koronavirem byly zrušeny závěrečné dvě etapy cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů. Dva italští členové doprovodu měli pozitivní test na virus. Vítězem bude pravděpodobně vyhlášen Brit Adam Yates, který byl po pěti etapách v čele průběžného pořadí. 28.02. 11:20 Velká Británie potvrdila devatenáct případů nákazy koronavirem. Vůbec prvního nakaženého hlásí Wales. 28.02. 10:55 Akcie na evropských trzích prohlubují pokles, jejich hlavní index odepisuje další zhruba tři procenta a je hlouběji v pásmu korekce. Investoři se obávají, že narůstající počet nových případů onemocnění způsobeného koronavirem srazí globální ekonomiku do recese. 28.02. 10:38 Pětice Čechů, která byla v karanténě ve čtyřhvězdičkovém hotelu na kanárském ostrově Tenerife, odletěla zpátky do Česka. Informovala o tom cestovní kancelář Canaria Travel. Šestá Češka zatím karanténu opustit nemůže. Celá on-line reportáž ZDE

Některé sousední země uzavřely hranici s Íránem, další zrušily letecké spoje. Přibývá nakažených v Kuvajtu a Bahrajnu, které mají osm nemocných. Mezi těmi v Bahrajnu jsou čtyři občané Saúdské Arábie. Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.

Nová ochranná opatření v Iráku

Irák, který má rozsáhlé kontakty s Íránem, dnes vyhlásil nová ochranná opatření. Zakázal na neurčito vstup cestujícím z Íránu i z Číny a vydal přísná omezení pro cestující z Thajska, Jižní Koreje, Japonska, Itálie a Singapuru. Zákaz se týká lidí, kteří z těchto zemí cestují přímo i s přestupy, ale neplatí pro irácké občany, diplomaty a oficiální delegace. Ministerstvo zdravotnictví Iráčanům nedoporučuje do těchto zemí cestovat.

V Nadžafu, kam směřují často šíitští poutníci a kde byl první irácký případ nákazy ohlášen v pondělí, jsou na deset dní zavřené školy a univerzity. Úřady lidem také doporučují vyhnout se cestám do Nadžafu. V Iráku se konají od loňska masové protivládní demonstrace, ale vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr dnes svým stoupencům doporučil, aby z obav před šířením viru od dalších protestů upustili.

Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa - Dubaj - dnes omezilo lety do Íránu s tím, že spoje do Teheránu zatím budou pokračovat, avšak ty do jiných měst se ruší. Všichni pasažéři z Teheránu budou muset projít na letišti zdravotní kontrolou. Dubajské letiště slouží často k přestupům do dalších zemí a Bahrajn oznámil, že ruší na 48 hodin všechny lety z Dubaje a emirátu Šardžá.

Podle bahrajnského ministerstva zdravotnictví všech osm lidí nakažených virem přicestovalo do Bahrajnu z Íránu přes Dubaj.