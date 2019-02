Když se řekne vodopád, pravděpodobně se vám vybaví ty nejznámější. Viktoriiny vodopády na řece Zambezi na pomezí Zambie a Zimbabwe nebo Niagarské vodopády mezi Spojenými státy a Kanadou touží navštívit nejeden milovník přírodních krás a cestování. Víte ale, kde se nachází premiant mezi vodopády? Jeho výšku přitom určili čeští geodeti.

Určit výšku vodopádu není přitom vůbec snadná záležitost. Často totiž bývá obtížné stanovit, kde vlastně začíná a končí. Nástup může být pozvolný, často navíc bývají vodopády složeny z několika kaskádovitých stupňů. Úkolem odborníků pak je určit, zda se jedná o jeden členitý vodopád, nebo několik po sobě jdoucích samostatných.

Náročnost takového úkolu dokazuje i spor, který se týká samotného čela vodopádového pořadí. Zatímco mezinárodní žebříčky většinou uvádějí jako nejvyšší na světě venezuelský Salto Ángel, některé včetně těch českých řadí na první místo vodopád Tugela v Jihoafrické republice. Může za to měření českých odborníků z roku 2016, které jihoafrického zástupce „prodloužilo“ o 35 metrů, ale do světové databáze vodopádů zatím nebylo zaneseno.

Nejvyšší neznamená nejkrásnější

Kromě výšky je nejčastějším kritériem pro řazení průtok vody. V tomto ohledu drží primát vodopády Boyoma na řece Lualaba v Kongu, kterými podle odhadů proteče v průměru 17 tisíc metrů krychlových za sekundu. Voda tu však překonává převýšení jen několika málo metrů.

The Iguazu falls, between Argentina and Brazil, with their total width of 2.7 kilometres and their average flow rate of 1,756 m³/s, are the largest waterfalls system in the world https://t.co/Sb6WH5H0LB pic.twitter.com/SKX7eVmJFC — Massimo (@Rainmaker1973) November 30, 2018

Oproti tomu nejvyšší vodopády světa často v období sucha slábnou, či úplně mizí. Neposkytují ani tak úchvatnou podívanou, jako třeba vodopády Iguazú na hranicích Argentiny a Brazílie. Přesto jsou naprosto jedinečné a většinou obklopené unikátní přírodou, proto je stojí za to navštívit. Podívejte se s námi na deset nejvyšších vodopádů na světě.

10. Browneho vodopád, Nový Zéland

Přírodní útvar z poslední příčky našeho žebříčku se nachází v národním parku Fiordland na Novém Zélandu. Nese jméno jednoho z vůbec prvních leteckých fotografů Victora Carlyle Browneho, který oblast objevil během přeletu nad Fiordlandem ve 40. letech 20. století.

(Not a) Waterfall of the Day: Browne 'Falls', Doubtful Sound, NZ.

Rating: 0/5.

New Zealand's tallest waterfall! 828 metres high! Except… pic.twitter.com/WNtB6kDHAw — Russell Kirkpatrick (@insanemapboy) July 12, 2017

Voda z karového jezera Lake Browne překonává na své cestě k fjordu Doubtful Sound nadmořskou výšku 836 metrů a cestou urazí více než 1,1 kilometru. Může za to poměrně nízký sklon, pouhých 42 stupňů. To Browneho vodopád v kombinaci s hustě porostlým terénem deštného pralesa řadí mezi ty méně atraktivní.

8. - 9. Vodopád Jamese Bruce, Kanada a Puukaoku, USA

Dělené osmé a deváté místo zaujímá nepojmenovaný vodopád, který bývá neoficiálně nazýván vodopádem Jamese Bruce. Nachází se v přírodním parku Princess Louisa Marine Provincial Park v kanadské provincii Britská Kolumbie a jedná se zároveň o vůbec nejvyšší přírodní útvar svého druhu na pevninském území Severní Ameriky.

#FunFactFriday: The highest waterfall in North America is James Bruce Falls in BC, at 2,760 ft pic.twitter.com/ZofJwqxYq7 — Canada in Denver (@CanCGDenver) May 29, 2015

Vzniká táním sněhových polí na vrcholu útesu a ve dvou souběžných proudech padá z výšky 840 metrů do zátoky Loquilts Creek. K návštěvě je třeba zvolit vhodné období. Zatímco jeden proud je přítomný celoročně, ten druhý v letních měsících vysychá.

Stejnou výškou se pyšní i vodopád Puukaoku na ostrově Molokai, jednom z Havajských ostrovů, patřících ke Spojeným státům americkým. Tenký proud vody směřuje k mořské hladině z útesů Haloku, které patří mezi nejvyšší na světě.

7. Balaifossen, Norsko

Norský vodopád Balaifossen se nachází nedaleko obce Ulvik v jižní části země a jeho výška je 850 metrů. Vodu k němu přivádí řeka Balai, vznikající z jezera Langvatnet a tajícího ledovce Onen v nadmořské výšce přibližně 1600 metrů.

Balaifossen Falls, Ulvik Hordaland, Norway pic.twitter.com/ribjxUkjcc — Welliv Chen (@WellivC) April 18, 2016

6. Vinnufossen, Norsko

První evropský vodopád v žebříčku nese název Vinnufossen, místní ho však nazývají jednoduše Vinnu. Leží východně od města Sunndalsøra v severozápadní části Norska a s výškou 860 metrů je jedničkou na území Evropy.

Svůj název dostal podle řeky Vinnu, která odvádí z hory Vinnufjellet vodu z tajícího ledovce Vinnufonna. Jedná se o kaskádovitý vodopád, jehož nejvyšší stupeň měří 420 metrů a svou pouť končí v řece Driva nedaleko vesnice Hoelsand.

5. Yumbilla, Peru

Za pátým nejvyšším vodopádem světa je třeba znovu vyrazit za oceán, až do pohoří Andy v jihoamerickém Peru. Yumbilla se nachází v oblasti Amazonas na severu země a jeho vrchol leží v horském masivu Cerro Panhuayco v nadmořské výšce přesahující 2,7 tisíce metrů.

Vodopád je vysoký 895,5 metru a zdroj vodního toku nebyl dosud jednoznačně určen. Předpokládá se však, že vytéká z jeskyně pojmenované Caverna San Francisco. „Yumbilla se řítí dolů přes čtyři stupně, v každém z nich si prodírá cestu lesem, aby na chvíli zastavil v rozvířeném jezírku, než pokračuje dál dolů,“ popisuje nevšední zážitek server Atlas Obscura.

Nemusíte se přitom obávat, že byste se při návštěvě prodírali davy turistů. Až do nedávna byl vodopád prakticky neznámý, pozornost získal až po rozsáhlém geografickém průzkumu v roce 2007. Pozornost si však zaslouží i okolní prostředí. Okolní příroda je plná exotických rostlin včetně bromélií, orchidejí či stromových kapradin z rodu cyatea.

4. Oloupena, USA

Poslední z desítky nejvyšších vodopádů mimo oblast Jižní Ameriky nese název Oloupena. Leží v severovýchodní části havajského ostrova Molokai, kterou po statisíce let utvářela vulkanická aktivita. Deštivý charakter této části ostrova udržuje v oblasti i navzdory prudkým svahům bohatou vegetaci.

Landmark of the day - Oloupena Falls in #Hawaii. This waterfall is some 900 m tall. More: https://t.co/DaZEAdU0cn pic.twitter.com/ruDZVoWx3z — Wondermondo (@Wondermondo) October 11, 2016

Oloupena leží mezi údolími Pelekunu a Wailau a voda zde překonává převýšení více než 900 metrů. Řítí se dolů těžce přístupným terénem, proto je obtížné vodopád spatřit jinak než při pohledu z mořské hladiny, či leteckém pozorování.

Za větrného počasí dochází v oblasti ke vzácnému jevu, kdy silný vítr dokáže zachytit proud vody a zvednout ho do výšky. Jeho pozorování jsou však velice vzácná, je totiž zapotřebí specifických povětrnostních podmínek, za kterých vrtulníky většinou nevylétají a lodě zůstávají v přístavech.

3. Tři sestry, Peru

Vodopád Tres Hermanas (Tři sestry) leží v oblasti peruánského národního parku Otishi ve střední části země. Voda se tu prodírá džunglí a přes tři stupně, podle nichž dostal vodopád své jméno, klesá o úchvatných 914 metrů.

"Three Sisters Falls (Cataratas las Tres Hermanas)", berlokasi di Ayacucho dan air terjun kedua tertinggi didunia. pic.twitter.com/GzzRupv9Sc — Aviatour (@AviatourTwit) March 30, 2015

Atraktivitu lokality zvyšují i další přírodní památky v okolí. Ta zřejmě nejzajímavější se jmenuje Pavirontsi a jedná se o jeden z nejdelších přírodních mostů na světě, který dosahuje délky přibližně 192 metrů.

2. Salto Ángel, Venezuela

Druhý nejvyšší vodopád světa Salto Ángel leží v severozápadní části národního parku Canaima na východě jihoamerické Venezuely. Nese jméno svého objevitele, Američana Jimmiho Angela, který nad oblast v roce 1935 jako vůbec první člověk přeletěl. Domorodí Pemónové ho však nazývají Kerepakupai Vená.

Dešťová voda, která se shromažďuje na vrcholu náhorní plošiny Auyantepui se tu slévá do jednoho proudu. Ten poté padá dlouhých 979 metrů, z toho asi 807 metrů volným pádem, dolů do koryta řeky Churún. Ačkoli se vodopád nachází uprostřed džungle, jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších venezuelských turistických atrakcí.

Výlet za krásami Salto Ángel představuje dobrodružnou výpravu, která začíná přeletem z měst Ciudad Guayana nebo Ciudad Bolívar do tábora Canaima. Odtud se turisté za doprovodu pemónských průvodců vypraví po řece až k úpatí vodopádu. Nejvhodnější je návštěva mezi červnem a prosincem, kdy se v oblasti nachází nejvíce vody.

1. Tugela, Jihoafrická republika

Vodopád Tugela, do nedávna „ten druhý vzadu“ získal prvenství teprve v roce 2016 - a podíl na tom měli Češi! Výprava geodetů pod vedením cestovatele Martina Šíla v listopadu 2016 provedla měření, které ukázalo, že vodopád dosahuje výšky 983 metrů. O 35 metrů více, než se doposud předpokládalo a o čtyři metry více, než dosavadní lídr Salto Ángel.

Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty, přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo. „Když jsme tam byli poprvé v roce 2014, posílal jsem data do světové databáze vodopádů a oni byli hrozně nadšení. Pak jsme odjížděli na druhé přesnější měření v listopadu 2016, a když jsem se ozval poté, bylo ticho po pěšině,“ řekl Šíla v rozhovoru pro Deník.

Tugela leží v Dračích horách, které jsou součástí národního parku Royal Natal v jihoafrické provincii Kwa-Zulu Natal. Dosahuje šířky patnácti metrů a tvoří ho pětice kaskád, z nichž ta nejvyšší měří 411 metrů. V období dešťů je vodopád snadno viditelný z hlavní příjezdové cesty parku. Pozor ale v období sucha, kdy může vodní tok kompletně vyschnout.