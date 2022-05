Tehdy policejní hlídka zamířila do domu Anthonyho Sowella. Policisté konali na základě výpovědi ženy, která tvrdila, že ji Sowell znásilnil. To, co mělo být zatčením a předvedením k výslechu domnělého sexuálního násilníka, se ale nečekaně změnilo v odhalení případu nejhoršího sériového vraha v historii Clevelandu. Sowellovo obydlí totiž připomínalo dům hrůzy. „Důstojníci u něj našli dvě rozkládající se ženská těla,“ popisuje děsivý nález CNN.

A to nebylo všechno. „O den později při podrobnější prohlídce policisté objevili tři další těla v rozkladu, dvě volně pohozená v podzemí domu, třetí pohřbeno. Nakonec bylo vevnitř nebo kolem Sowellova domu objeveno celkem jedenáct mrtvol,“ zmiňuje americká stanice Oxygen, která se zaměřuje na pořady o zločinech. Z jednoho z těl už zbyly skoro jen kosti, lebka ležela v koši ve sklepě.

Sowell se před spravedlností skrýval ještě dva dny, v poslední říjnový den 2009 ho policie ale dopadla. Další vyšetřování ukázalo, že jedenáct žen postupně zabil v rozmezí dvou let - první z nalezených obětí zmizela před patnácti lety, v květnu 2007. Když pak začal soudní proces, v němž byl Sowell nakonec odsouzen k trestu smrti, právníci se snažili poukázat na to, že on sám je obětí a za jeho zločiny stojí hrůzy, které si musel prožít jako dítě.

První znásilnění? Ve dvanácti

Sériový vrah Anthony Sowell se narodil v roce 1959 ve státě Ohio. Otce nikdy nepoznal, jeho matka Claudia Garrisonová, která měla kromě něj ještě šest dalších dětí, vychovávala své potomky sama. V domě s nimi žili i Sowellovi synovci a neteře, které porodila jeho starší sestra, která ale předčasně zemřela.

Ve chvíli, kdy se právníci Sowella pokoušeli dokázat, že zrůdu z něj udělalo to, co se dělo v jeho dětství, zazněly u soudu děsivé výpovědi jeho příbuzných. „Sowellova o dva roky mladší neteř Leona Davisová, která s ním vyrůstala, uvedla, že Sowellova matka (její babička), děti fyzicky týrala. Davisová řekla, že Garrisonová nutila děti v domě chodit nahé, přivazovala je k zábradlí a bičovala je, někdy elektrickými šňúrami. Bití prý bylo na denním pořádku a Davisová ze strachu z domu několikrát utekla,“ popisuje výpovědi agentura Reuters.

Jenže podle výpovědí dalších svědků Sowell nepatřil v domě mezi ty, kteří byli týráni - spíše naopak, údajně zdědil násilnické sklony. „Jeho neteř Davidová vypověděla, že když jí bylo deset let a Sowellovi dvanáct, zmlátil ji, a pak znásilnil. Davisová vypověděla, že ji znásilňovali i ostatní chlapci v domácnosti,“ píše Reuters. I podle výpovědi Sowellova mladšího bratrance sám obviněný nikdy obětí sexuálního násilí nebyl.

Zrůda, co dříme v mariňákovi

Když dospěl, Sowell se překvapivě přihlásil k americkému námořnictvu. To nemělo o podmínkách, ze kterých pochází, ani potuchy, a tak byl přijat. Prošel výcvikem a působil na několika základnách. Zdálo se, že jeho život nabírá správný směr, u mariňáků nebyl vnímán až na jeden incident (svévolně na dva měsíce opustil službu) jako problematický. Za sedm let u námořnictva dokonce získal několik ocenění. Během služby se také oženil.

V roce 1985 byl ale ze služby s poctami propuštěn. „Ve stejném roce se také dle svých slov rozvedl s manželkou,“ píše server Cleveland.com.

Jak sám uvedl při jednom z výslechů, po odchodu z námořnictva jeho život začal jít z kopce - stal se téměř závislým na pornu a začal hodně pít.

V roce 1989 už byl alkoholikem, který měl za sebou obvinění z domácího násilí, policie ho navíc podezírala z vloupání. V té době poprvé prokazatelně vyplavala na povrch jeho nejtemnější stránka. Na konci schůzky se ženou známého, která tehdy byla ve třetím měsíci těhotenství, ji svázal a brutálně znásilnil. „Hodně tvrdě mě přiškrtil, protože mi tělo začalo brnět. Myslela jsem, že zemřu,“ vypověděla jeho oběť na policii.

Sowell se ke znásilnění přiznal a byl odsouzen k patnácti letům vězení. Trest si odseděl v plné míře, na svobodu se dostal v roce 2005. V době propuštění musel podstoupit psychologické vyšetření. „Jde o standardní proceduru, která se týká všech sexuálních násilníků, kteří míří na svobodu,“ vysvětluje server Cleveland.com.

Sowellovo hodnocení ho vykreslilo jako napraveného zločince. Ve vězení pracoval, dokonce podstoupil protialkoholní léčení. „Zpráva uvedla, že šance, že by po patnácti letech vězení Anthony Sowell ještě někdy sexuálně napadl ženu, je nepatrná,“ uvádí server Cleveland.com. Autoři reportu se nemohli mýlit více.

Ženy, které nikomu nechybí

Po propuštění z vězení Sowell nastoupil do práce, od roku 2007 byl ale nezaměstnaný, žil ze sociálních dávek a prodeje šrotu. Bydlel v polorozpadlém domku ve čtvrti známé jako Mount Pleasures. Zhruba ve stejné době si obyvatelé okolních domů začali všímat podivného zápachu v jejich ulici. Že směřuje od Sowella, nikoho nenapadlo. „Město kvůli zápachu nechalo vyčistit odpadní potrubí a kanalizaci. Lidé si mysleli, že zdrojem smradu může být místní továrna na uzeniny. Majitelé podniku Ray´s Sausage, který stál vedle Sowellova domu, tak kvůli jejich stížnostem utratili téměř dvacet tisíc dolarů za novou kanalizaci a odvětrávání,“ připomíná Cleveland.com.

Toho, že do Sowellova domu chodí ženy, které odtud nikdo neviděl odcházet, si sousedé nevšimli. „Lákal je na pozvání na pivo a drogy,“ zmiňuje CNN.

Že ze čtvrti začaly mizet ženy, dlouho unikalo také pozornosti policie. Oběti, které Sowell zabíjel, byly totiž Afroameričanky, většinou bojující s drogovou závislostí. Některé od svých rodin mizely častěji, a tak je jejich příbuzní jako pohřešované ani neohlásili. Ti, kteří o zmizení svých blízkých policistům řekli, se od nich ale většinou žádného činu nedočkali. „Po provalení vražd město Cleveland pozůstalým obětí zaplatilo celkem 1,3 milionu dolarů, aby zastavilo žaloby proti detektivům,“ uvádí server Cleveland.com.

Sowell nerušeně zabíjel dva roky. „Ženy ve věku od 25 do 52 let znásilnil a pak uškrtil - většinu provazem, minimálně jednu pak holýma rukama,“ píše CNN. Jejich těla pak mnohdy ani nepohřbil, prostě je pohodil u sebe ve sklepě nebo podkroví a nechal je, aby se rozložila.

Myslel si, že je mrtvá. Ale přežila

Nikdo neví, jak dlouho by Sowellovi vraždění procházelo, kdyby neudělal chybu. Dvě z jeho obětí totiž brutální útok přežily, dokonce je nechat jít.

Dvacátého října 2009 vyjížděla k Sowellovu domu záchranka a hlídka. Sousedé totiž nahlásili, že z jeho okna vypadla nahá žena. „Shawn Morrisová po pádu skončila v nemocnici. Sowell záchranářům řekl, že spolu užívali drogy a jeho omámená přítelkyně vypadla z okna nešťastnou náhodou,“ popisuje stanice Oxygen.

Morrisová v nemocnici odmíta vypovídat, Sowella policisté doma nezastihli, a tak se zpočátku zdálo, že vše opět vyšumí do ztracena. Týden po incidentu se ale na policii obrátila jiná žena, Latundra Billupsová. Ta ohlásila, že ji Sowell před měsícem znásilnil. „Billupsová se k Sowellovi domů nechala zlákat 22. září 2009. Nejdříve si spolu dali drogy, pak ale Sowell ženu zmlátil, znásilnil a začal ji škrtit elektrickou šňůrou, dokud neomdlela. Po chvíli ale procitla. Podle jejích slov Sowell vypadal šokovaně, přesto ji nechal jít,“ popisuje stanice Oxygen, která získala výpověď napadené ženy.

Později i Morrisová policii přiznala, že i jejímu pádu z okna předcházelo Sowellovo napadení. „U Sowella prý pila a užívala drogy. Dokonce byla i na odchodu, když ale zjistila, že si v domě zapomněla doklady a vrátila se pro ně, muž ji napadl. Řekla, že skok z okna viděla jako jedinou možnost, jak si zachránit život,“ zmiňuje stanice Oxygen.

Se dvěma obviněními z napadení a znásilnění hlídka zamířila k Sowellovu domu - a tam našla rozkládající se mrtvoly.

Čekání na trest

Sám Sowell se k vraždám nikdy nepřiznal. Podle soudu ale nebylo o jeho vině pochyb, a tak byl v roce 2011 odsouzen k trestu smrti. Jeho právníci se rozsudek pokusili ještě změnit poukazováním na jeho nešťastné dětství, soud ale názor nezměnil.

Rozsudek nikdy vykonán nebyl. Brzdil jej jak Sowell, který se několikrát pokusil odvolat, tak různé administrativní zdržení. Clevelandský škrtič nakonec zemřel minulý rok přirozenou smrtí, podlehl rakovině. Jeden z jeho právníků, John Parker, po zveřejnění zprávy o Sowellově smrti opakovaně řekl, že zrůdu podle něj ze Sowella udělalo to, co zažil jako dítě. „Nebyl příšerou. Byl zničený týráním v dětství a vážnými psychickými problémy. Ať odpočívá v pokoji,“ vyjádřil se Parker.

Se svým názorem ale byl jedním z mála. Většinu lidí, kteří měli co dočinění se Sowellovým případem, spíše mrzelo, že vážná nemoc zabránila popravě. „Jeho oběti ani jejich rodiny se nikdy nedočkaly spravedlnosti. Ani komunita, ve které žil, ani majitelé továrny Ray´s Sausages,“ uvedl po smrti sériového vraha bývalý člen clevelandské městské rady, který měl na starosti Sowellovu čtvrť, Zack Reed.

Existuje navíc možnost, že měl Sowell na svědomí ještě mnohem víc hrůz, než které mu byly prokázány - policisté totiž nadále vyšetřují několik případů vražd žen. Tyto zločiny byly v oblasti, kde žil, spáchány koncem 80. let. Navíc ustaly přesně v době, kdy byl Sowell zatčen a poprvé poslán do vězení. Že byl pachatelem on, se ale zatím prokázat nepodařilo.