Návštěva předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry. Podle agentury Reuters to prohlásil čínský ministr zahraničí Wang I, který dnes v Berlíně jednal s šéfem německé diplomacie Haikem Maasem.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil u portrétu svého zesnulého předchůdce Jaroslava Kubery poté, co 1. září 2020 v Tchaj-peji vystoupenil v tchajwanském parlamentu | Foto: ČTK / ČTK

"Tchaj-wan je čínským teritoriem," řekl Wang. "A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat," uvedl ministr s tím, v opačném případě by to znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí Číny.