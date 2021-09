Když zvláštní agent FBI Frank Pellegrino uviděl v hotelovém pokoji v Malajsii poprvé televizní záběry letadel narážejících do věží Světového obchodního centra v New Yorku, přejel mu mráz po zádech. První, co ho v tu chvíli napadlo, bylo: "Pane Bože, za tím musí být Chálid Šajch Muhammad!"

Pellegrino, který dnes již v řadách americké federální policie nepůsobí, strávil pronásledováním tohoto teroristy téměř třicet let svého života. Šajch Muhammad přesto až dodnes nestanul před soudem. A jeho právník už se nechal slyšet, že uzavření celého případu může trvat ještě dalších dvacet let. Informuje o tom BBC.

S útoky z 11. září 2001 si dodnes nejčastěji spojujeme jméno Usámy bin Ládina, v té době vůdce teroristické organizace Al-Káida. Podle komise, jež tento zločin vyšetřovala, však byl "hlavním architektem" jedenáctého září ve skutečnosti někdo jiný - a to právě Šajch Muhammad. To on připadl na ten hrůzný nápad, který pak "předložil" Al-Káidě.

V Kataru unikl o vlásek

Muhammad se narodil v Kuvajtu a studoval ve Spojených státech, kde získal v roce 1986 titul strojního inženýra. O rok později odešel se svými třemi bratry do Afghánistánu a připojil se k mudžáhidům bojujícím proti sovětským intervenčním vojákům. Agent FBI Frank Pellegrino ho začal sledovat již řadu let před útoky z 11. září, protože nálet letadel nebyl prvním teroristickým aktem, jemuž Světové obchodní centrum v New Yorku čelilo. A i v tom předchozím měl prsty Muhammad.

V roce 1993 explodovala v dodávce zaparkované v podzemních garážích pod severní věží Světového obchodního centra bomba, která zabila šest lidí, včetně jedné těhotné ženy. Muhammadovo jméno se v hledáčku FBI objevilo kvůli tomu, že jednomu z útočníků převedl peníze. Tím ale teroristovy ambice ani zdaleka nekončily, což si Pellegrino uvědomil v roce 1995, když zjistil, že Muhammad je zapleten i do spiknutí s cílem nechat nad Tichým oceánem explodovat někoik mezinárodních letů dopravních letadel. Pellegrino se na něj zaměřil a podařilo se mu ho vystopovat do Kataru.

Vyšetřovací a zatýkací tým FBI odjel do Ománu, odkud hodlal překročit katarské hranice a Muhammada zatknout. S tímto plánem seznámil zvláštní agent Pellegrino i osazenstvo americké ambasády v Kataru, američtí diplomaté však byli proti. "Možná si mysleli, že to stojí jen na vodě, a nechtěli si v té zemi dělat problémy," uvedl Pellegrino.

Velvyslanec ho prý nakonec informoval, že podle katarských představitelů se Muhammad opět ztratil. "Měl jsem vztek a cítil jsem obrovské zklamání. Věděl jsem, že jsme promarnili příležitost," vzpomínal Pellegrino pro BBC. Uznal přitom, že v polovině 90. let minulého století nebyl Muhammad považován za cíl s vysokou prioritou. Nemohl ho dostat ani na seznam deseti nejhledanějších teroristů v USA. "Řekli mi, že už jich tam je příliš mnoho," uvedl.

Objekt jeho zájmu byl podle všeho ještě v Kataru upozorněn na to, že se o něho americká vyšetřovací služba zajímá, takže ze země uprchl a přesídlil opět do Afghánistánu.

Během několika dalších let se Muhammadovo jméno znovu a znovu vynořovalo, často v seznamech telefonních čísel, jimiž disponovaly různé osoby podezřelé z terorismu a pozatýkané na nejrůznějších místech světa. Naznačovalo to, že je s mezinárodními teroristy stále v dobrém spojení. A právě někdy v této době kontaktoval také Bin Ládina, aby mu vnukl svou myšlenku vyškolit piloty a použít je k náletu do strategických budov na americkém území.

Udělal to chlap, po kterém jsem šel

Pak nastalo 11. září. Pellegrinovo podezření, že je inicioval právě Šajch Muhammad, se potvrdilo, když teroristu identifikoval jeden z klíčových zatčených zástupců Al-Káidy. "Všichni si uvědomili, že to udělal chlap, po kterém šel Frank Pellegrino. Nikdo na světě se necítil hůř než já, když jsme zjistili, že to byl opravdu on," vzpomínal bývalý agent.

V roce 2003 se podařilo Muhammada vypátrat a v Pákistánu byl zatčen. Pellegrino doufal, že ho dostane před soud s obviněními, jež na něj shromáždil. Jenže zadržený zmizel. CIA ho odvezla na "černé místo", kde na něm vyzkoušela "zdokonalené vyšetřovací techniky". "Chci vědět, co ví, a chci to vědět rychle," prohlásil prý tehdy nejmenovaný vysoký představitel CIA.

Jednou z oněch technik, jimž byl Muhammad vystaven, byl nechvalně proslulý waterboarding, tedy zalévání obličeje vodou přes kus textilie, při němž se vyšetřovaný cítí podobně, jako kdyby se topil. Šajch byl pomocí waterboardinu vyslýchán podle BBC nejméně stotřiaosmdesátkrát. Byl také podrobován opakovaným klystýrům, svazován v různých pozicích vyvolávajících stres, opakovaně se musel svlékat se donaha, nesměl spát a musel poslouchat poznámky o tom, že jeho děti budou pozabíjeny. Během této doby se sice přiznal k několika spiknutím, ale americký Senát později zjistil, že si většinu uvedených informací vymyslel.

Když se podrobnosti o zadržovacím programu CIA dostaly na veřejnost, byli "vysoce hodnotní" zajatci jako Muhammad přesunuti v roce 2006 na americkou základnu v zálivu Guantanámo a přístup k nim získala konečně také FBI. Frank Pellegrinu se tak v lednu 2007 konečně ocitl tváří v tvář muži, jehož tak dlouho pronásledoval.

"Chtěl jsem, aby věděl, že jsem se podílel na jeho stíhání v 90. letech, a doufal jsem, že ho to rozpovídá a začne mluvit o 11. září," řekl bývalý agent. O čem se nakonec s teroristou bavil, BBC nesdělil, jen uvedl: "Je to velice poutavý chlap se smyslem pro humor, věřte tomu, nebo ne."

Podle něj Šajch Muhammad toužil na Guantanámu po pozornosti ostatních, takže mu začal přezdívat "Kardashian" podle kontroverzní americké modelky Kim Kardashianové, žádnou lítost nad tím, co spáchal, ale nikdy neprojevil. Na otázku, zda věří, že by se muž před soudem doznal, bývalý agent odpověděl: "Jednoznačně se domnívám, že nemá žádný problém s tím, co udělal. Ale líbí se mu show."

V teroristově společnosti nakonec strávil šest dnů, pak Muhammad prohlásil, že už toho má dost. "A bylo to," glosoval to Pellegrino.

Soud se vleče

Proč se vlastně dodnes nepodařilo postavit iniciátora 11. září před newyorský soud, když byl zatčen již před 15 lety? Podle Pellegrina to ztroskotává na odporu veřejnosti i politiků. "Všichni pořád křičeli: Nechceme toho chlapa na našem dvorku. Jen ho držte dole na Guantanámu," tvrdil Pellegrino, sám Newyorčan.

Muhammad tak čelí vojenskému soudu probíhajícímu přímo na základně, ten se ale vleče kvůli nákaze covid-19, jež na čas celou základnu zavřela. Výslechy svědků už sice opět pokračují, ale zatím to vypadá, že soudní jednání potrvá dlouho.

Podle Muhammadova právníka Davida Nevina jsou prý poslední slyšení načasována tak, aby v médiích bylo vidět, že se kolem 20. výročí 11. září něco děje. Úplné vyřešení případu se však podle něj dá čekat až v řádu dvou desítek let.

Nevin převzal Šajchovu obhajobu už v roce 2008 a soudní řízení se podle něj stále vrací znovu na začátek, mimo jiné prý proto, že se případu věnuje už asi osmý nebo devátý soudce. Každý se přitom musí seznámit se zhruba 35 tisíci stran soudního spisu a tisíci podnětů. Přičemž vše provází kontroverzní fakt, že Muhammad i další čtyři obžalovaní muži byli drženi v tajné vazbě CIA a podrobeni "vylepšeným vyšetřovacím technikám" hraničícími s mučením, kvůli čemuž zřejmě nebudou některá přiznání u soudu připuštěna jako důkaz.

"Spojené státy zorganizovaly a zavedly jasně definovaný program mučení, jemuž byli tito muži vystaveni. Použité metody poskytují dostatečný prostor pro potenciální odvolání," prohlásil Nevin.

Na otázku, jaké to je zastupovat jednoho z nejznámějších obžalovaných na světě, obhájce BBC přímo neodpověděl, ale poznamenal, že jeho klient byl zprvu k zastupování americkým právníkem "hluboce skeptický", takže se museli vzájemně poznávat velmi dlouho.

Soud je však citlivou otázkou i pro rodiny obětí útoků, které již 20 let čekají na spravedlnost a nyní se chtějí účastnit soudního jednání. "Velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom se nedopustili ničeho, co by zhoršilo jejich bolest a utrpení," řekl BBC Nevin.

Podle něj se soudní tribunál protáhl také kvůli tomu, že se hraje o tresty smrti pro obviněné. "Všechno by již dávno skončila, kdyby se americká vláda nepokoušela tyto muže popravit," uvedl.

Pellegrino odložil kvůli protahujícímu se procesu svůj odchod od FBI o tři roky, protože stále doufal, že bude před vojenský soud na Guantanámu předvolán jako svědek a že se coby aktivní agent dočká rozsudku nad mužem, jehož pronásledoval. "Bylo by hezké vidět ho za mřížemi a mít ještě odznak," řekl. Nyní však již dosáhl věku pro odchod do důchodu a se svou prací se rozloučil.

Skutečnost, že se mu nepodařilo Muhammada zatknout již v 90. letech, a útokům z 11. září tak předejít, vnímá stále jako velké selhání. "Jeho jméno se mi denně vybavuje v hlavě a není to nijak příjemná myšlenka. Čas pomáhá zhojit hodně ran. Ale tohle je prostě tak," uzavřel bývalý agent.