Analýza Putinova projevu: Co chtěl Rusku a světu říct?

Ruský prezident Vladimír Putin včera ráno pronesl projev, v němž pohrozil použitím jaderných zbraní a vyhlásil mobilizaci. Co řekl a co to znamená pro Rusko, Ukrajinu a svět?

Ruský prezident Vladimir Putin. | Foto: ČTK/AP/Mikhail Klimentyev