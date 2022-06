Někteří rodiče starosti s výběrem tábora problém nemají, protože jejich děti chodí třeba do skautu a na tábory pravidelně jezdí se svými oddílovými vedoucími, které znají roky.

„Letní aktivity pro děti vybírám podle toho, jaké kroužky navštěvují přes rok. Znají tak tedy nejen své táborové souputníky, ale také lektory a pedagogy. Stejně tak i já vím, komu své děti svěřuji,“ říká Martina, matka třináctiletého syna a jedenáctileté dcery. Oba chodí do Sokola a do základní umělecké školy, kde hrají na hudební nástroje.

Vedoucího dětského spolku obvinili ze znásilnění. Už za to dvakrát seděl

Ne každý rodič ale přistupuje k výběru táboru svědomitě. Často jen zahlédnou nějakou nabídku na internetu nebo najdou ve schránce leták, zaujme je levná cena, dítě přihlásí a víc neřeší. Před tímto přístupem varuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

„Zdůrazňujeme rodičům, že když dávají dítě na tábor, nezříkají se své odpovědnosti. Než zavezou auto do servisu, taky si o něm zjistí základní informace, aby jim ho tam nezničili,“ konstatoval. Rodiče jsou podle něj odpovědní za to, jakou aktivitu dítěti vybírají a jak si zjišťují reference o akci. Když jim přijde na spolku a jeho aktivitách něco divného, mají se podle něj okamžitě obrátit na vedení organizace.

Pedofil jako vedoucí

Že se ostražitost vyplácí, dokládá i případ z konce letošního dubna. Dvaatřicetiletý muž si v roce 2020 založil spolek a pořádal tábory, kroužky nebo soukromé hlídání dětí. Na letošním jarním táboře měl znásilnit pět svěřenců. Hlídání dětí zase podle policie provozoval s manželkou v bytě plném kamer, z natočeného videa vyráběl dětskou pornografii. Muži nyní hrozí dvanáct let vězení.

Spolek si založil přesto, že byl v minulosti dvakrát za znásilnění dítěte odsouzen. Není k tomu totiž potřeba čistý trestní rejstřík. Sexuolog Aleš Svoboda přitom míní, že by možnost celoživotního zákazu práce s dětmi pro pachatele sexuálně trestných činů měla existovat. A upozorňuje, že například v Německu musí všichni uchazeči o práci s dětmi předložit čistý výpis z rejstříku trestů.

Predátorovi z filmu V síti prodloužili trest. „Trojku“ znovu nabídl 12leté dívce

Šéf České rady dětí a mládeže Sedláček ale upozorňuje i na úskalí, které požadavek čistého trestního rejstříku má. Než v Německu povinnost jeho předložení zavedli, organizace se podle něj samy zajímaly, jak ze svých řad odstranit ty, kteří by chtěli zneužívat svou pozici k páchání něčeho nekalého. „Dnes na to mnohé z nich rezignovaly a stačí jim jen výpisy. Zvrtlo se to ve formalismus a falešný pocit bezpečí,“ dodává.

Podle něj by situaci nevyřešil ani diskutovaný registr pedofilů, respektive rejstřík odsouzených pedofilů, kam by organizace pracující s dětmi mohly nahlížet. Podle výzkumu sexuologa Petra Weisse z roku 2008 totiž téměř sedmdesát procent mužských a osmdesát procent ženských obětí sexuální zneužívání v dětství neoznámilo. O většině těchto skutků se tak vůbec neví. Jak upozornila ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková, většina pedofilů také dokáže udržet svoji deviaci pod kontrolou a není pro děti nijak nebezpečná.

Policie navrhla obžalovat soudce. Viní ho ze sexuálního nátlaku na nezletilou

Důležité podle odborníků je to, aby se děti nebályo případném podivném chování mluvit a měly jasno v tom, co je a co není normální. „Víme zcela bezpečně, že nejlepší prevencí a ochranou před sexuálním zneužíváním dětí je přiměřená a realitu respektující sexuální výchova v rodině a ve škole,“ doplnil sexuolog Svoboda.

Odborníci: Neznámé spolky jsou podezřelé

Podle odborníků by si měli rodiče před výběrem tábora důkladně prověřit pořádající organizace. A důvěřovat především těm větším a celostátním. Ty dodržují přísný systém vzdělávání a kontroly. Aby u nich zájemce získal pro práci s dětmi pověření, musí absolvovat nejrůznější kurzy. „Když je nějak podezřelý, tak mu toto oprávnění nedáme,“ uvedl Šéf České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Například v organizaci Junák – český skaut, jenž do Rady také patří, mají několik kontrolních mechanismů. Zakládají si na dlouhodobých vztazích, kdy většina vedoucích vyroste přímo v oddíle. „Pokud přijdou jako dospělí nováčci, oddíl má za úkol sehnat si na něj reference a zapojování do činnosti je velmi postupné,“ zdůraznila mluvčí skautů Barbora Trojak.

K sexu ji nutil už od školky. Za letité znásilňování dcery dostal muž osm let

Největší nejistotu pak mají rodiče u menších uskupení, která nejsou sdružena pod nějakou větší organizaci. „Většina případů, o nichž jsme se dozvěděli, se odehrála právě v těchto klubech. Vedoucí tam mívá děti na starost sám a vytváří dlouhodobě atmosféru, kdy děti přesvědčuje, že jeho chování je normální. Nemá vedle sebe nikoho, kdo by mu oponoval,“ doplnil Sedláček.