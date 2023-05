Jednu z cest, jak získat peníze do státní kasy, vidí představitelé ministerstva financí ve zrušení osvobození od daně v případě zaměstnaneckých benefitů. Protestují zástupci zaměstnavatelů i podnikatelé poskytující rekreační služby.

Konec stravenek? Jednu z cest, jak získat peníze do státní kasy, vidí představitelé ministerstva financí ve zrušení osvobození od daně v případě zaměstnaneckých benefitů. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Zaměstnanecké benefity se ocitly v hledáčku ministerstva financí. Zrušením jejich daňového osvobození by jeho představitelé rádi získali nějakou tu miliardu do státního rozpočtu. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Kritiku úřad schytal nejen od odborářů, ale i podnikatelů. Rušení těchto daňových výjimek má ovšem i zastánce.

Stát v současné době osvobozuje od daně několik desítek zaměstnaneckých benefitů. Namátkou jde o příspěvky na nákup v lékárně, sportovní aktivity nebo kulturní akce, ale i příspěvek na dovolenou nebo školku či dětskou skupinu a řadu dalších.

Jenomže státní pokladna vykazuje stále větší deficit. V dubnu skončila s mankem rovných 200 miliard korun, což byl největší dubnový schodek od vzniku samostatné České republiky. Ministerstvo financí se proto ohlíží po zdrojích, z nichž by si bilanci vylepšilo. V jeho hledáčku se proto ocitly právě i zaměstnanecké benefity.

„Ministr Zbyněk Stanjura navrhl zrušit či parametricky upravit redukovat asi patnáct daňových výjimek, které jsou ze své podstaty všechny nesystémové a bez ohledu na svůj rozpočtový dopad komplikují daňový systém,“ uvedl mluvčí ministerstva Petr Habáň.

Vláda chce letos a poté i v dalších letech ročně ušetřit 70 miliard korun. Na čem? Denik.cz vás s jednotlivými navrhovanými škrty i možným zvýšením některých daní seznamuje v rámci seriálu Vládní škrty.

Krok by měl do rozpočtu přinést jednotky miliard korun ročně. „To by se ale stalo v případě, že zaměstnavatelé budou tyto benefity dál zaměstnancům platit. Ale oni je platit přestanou, protože se jim to prostě ekonomicky nevyplatí. Takže stát nezíská nic,“ varoval ovšem daňový poradce společnosti Pro Factum Consulting Petr Frisch.

Dopad na firmy, zaměstnance i sektor služeb

Firmy dnes poskytují benefity asi třem milionům zaměstnanců, což jsou přibližně tři čtvrtiny všech zaměstnanců v České republice. Statistiky ukazují, že nejvyužívanější jsou v oblasti péče o zdraví, jako například nákupy léků, vitamínů a zdravotních pomůcek, k úhradě dětských táborů, ale také k úhradě sportovních aktivit nebo kulturních akcí.

Pokud by zrušením daňových úlev zaměstnavatelé ztratili motivaci tyto benefity poskytovat, mělo by to vliv i na podnikatele, kteří služby poskytují. „Provozovatelé fitness center, maséři, provozovatelé kulturních akcí, penzionů, dětských táborů nebo lékárny, na ty všechny zrušení zaměstnaneckých benefitů drtivě dopadne. Dlouhodobě víme, že když zaměstnavatelé podporují sport nebo zdraví, zaměstnanci se těmto aktivitám věnují. Pokud je mají platit přímo ze mzdy, zájem značně slábne,“ upozornila generální ředitelka Asociace malých a střeních podniků a živnostníků České republiky Eva Svobodová.

Ostatně benefity jsou pro menší podniky také důležitým nástrojem zaměstnanecké politiky v těžké konkurenci s nadnárodními společnostmi. „Pro nás je důležité, aby měly i malé a střední firmy možnost nabídnout něco navíc zaměstnancům, o které dlouhodobě soutěží s nadnárodními korporacemi, jež doslova vysávají trh práce. Mzdovým nabídkám korporátů nemohou malé a střední podniky konkurovat,“ upřesnila Svobodová.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová považuje nápad ministerstva financí dokonce za bizarní a vláda by se dle ní v současné době neměla benefity vůbec zabývat. „Nějaké peníze to přinese, ale řádově miliardy. Když se ovšem podíváme na státní rozpočet, příjmy rostou, ale řádově více rostou i výdaje. Nejhorší jsou státní dotace ve stovkách miliard korun,“ míní.

Křeček by benefity zrušil

Nicméně najdou se odborníci, kteří se na ministerský návrh nedívají tak příkře. „Kvůli zaměstnaneckým benefitům se proměnilo vnímání toho, z čeho se skládá naše mzda. Dnes se klade menší důraz na její výši, protože se to zahaluje benefity,“ řekl hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj by tak stálo za to osvobození benefitů od daně proškrtat za cenu toho, že bude co nejnižší daň z příjmů.

Sám jako ekonom by vlastně všechny benefity zrušil, ale chápe, že by to asi politikům u voličů neprošlo. Přesto za šílenou považuje například slevu na nepracující manželku nebo manžela. Stejně tak nevidí důvod, proč by si až tři tisíce korun měli z daní odpočítávat odboráři za své příspěvky. „Jiné spolky to nemají,“ argumentoval Křeček.

Kdy a jaké benefity by si zaměstnanci měli odpustit zatím není jasné. O balíčku opatření, které mají za cíl ozdravit státní finance, jednaly koaliční špičky intenzivně v úterý a ve středu, definitivní výsledek ale nesdělily. Nicméně konkrétní parametry balíčku opatření, která mají ozdravit veřejné finance, by podle mluvčího Habáně měly být představeny v následujících týdnech.

Nejžádanější benefity

• Dodatečná dovolená

• Stravenky či flexipass

• Sick day

• Home office

• Příspěvek na pojištění

• Sportovní aktivity

• Firemní jídelna

• Vzdělávání

• Jazykové kurzy

• Třináctý plat nebo odměny

• Firemní akce



Mnozí zaměstnavatelé volí takzvaný Cafeteria systém, kdy má každý zaměstnanec svůj limit a je na něm, za jaké aktivity ze systému utratí. Z něj bývají nejžádanější:

• Zboží a služby zdravotního charakteru: 65 %

• Dovolená: 14 %

• Nákup knih: 4,4 %

• Sport: 4,9 %

• Kultura: 3,8 %

• Ostatní: 7,9 %



Zdroj: jenprace.cz, UZS