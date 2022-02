„Dřív jsem byl na zabijačku zván co druhý víkend a od září do března jsem se prakticky nezastavil,“ nechal se slyšet východočeský řezník. Jeho porážkový kalendář se však nyní smrskl a je rád, když za zabijačkovou sezonu obhospodaří pět vesnických porážek. „Ta tradice se postupně vytrácí a je to obrovská škoda. Za vše mohou dva faktory. Levnější dovozové vepřové maso a skomírající řeznický obor,“ dodal Tichý.