„Chodské koláče jsou mé nejoblíbenější,“ říká Karl Reitmeier z Waldmünchenu v Bavorsku, který si pro tuto pochoutku jezdí do Čech pravidelně. A možná i díky nim k Chodsku velmi přilnul.

Než se z chodských koláčů stal hit především o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti, býval to obřadní pokrm. „Náročnost jejich výroby, a to i po stránce finanční, je dovolovala připravovat pouze ke slavnostním příležitostem. Existují tedy koláče pouťové a koláče svatební. Neliší se recepturou, ale pouze tím, k jaké příležitosti byly připraveny,“ vysvětluje Kristýna Pinkrová z Muzea Chodska v Domažlicích.

Krajová specialita se pekla zejména pro hosty a vždy byla vizitkou kuchařské zručnosti hospodyněk. Dodnes při pouti pečou ženy na Chodsku koláče mnohdy desítky, aby mohla rodina obdarovat návštěvu a příbuzné. Navíc co domácnost, to recept. Mezi hospodyňkami koluje řada variant obsahujících i tajné tipy a triky.

Ocenění



Krchlebský koláč (od Heleny Konopíkové z Krchleb) získal v roce 2010 ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje.



Chodský koláč (z Pekařství Malinová z Plzně) se stejnou značkou může pyšnit za loňský rok. Na rozdíl od krchlebského koláče jde o tzv. hornochodský koláč, na němž se střídají mák, povidla a tvaroh.

„Pojem chodský koláč zahrnuje dva základní druhy. Existují koláče z tzv. horních vesnic a koláče dolské. Podobně jako chodské kroje jsou i koláče odrazem někdejší prosperity obou oblastí. Hornochodské obce na úpatí čerchovského masívu mívaly horší podmínky pro zemědělství a byly poměrně chudé. Projevilo se to pak v technologii výzdoby koláčů střídají se v něm pruhy tvarohu, máku a povidel švestkových nebo hruškových vedle sebe, které vytvářely jednoduché geometrické tvary,“ vysvětlila historička.

Oproti tomu dolnochodské koláče jsou celé potřené tvarohem a povidly či mákem se zdobí ve druhé vrstvě. Recepty na koláče se v rodinách dědí a už se neomezují jen na Chodsko. „Pocházím ze Staňkovska, ale před padesáti lety jsem se přestěhovala do Plzně. Chodské koláče peču několikrát do roka, jak mě to naučila moje maminka,“ říká 83letá Růžena Mlnaříková. Koláče dnes peče už i její dcera a také vnuk.

Typickou chodskou pochoutku milují i celebrity. Do rukou se dostaly například Romanu Zachovi při hereckém fotbalu v Únějovicích na Domažlicku, Vojta Kotek si jich z anenské poutě v Horšovském Týně odvezl hned několik a chválil si je i herec Pavel Batěk, který loni na pouti rovněž vystupoval. „Jsou výborné, neměl bych se jimi tak cpát, ale člověk neodolá,“ řekl tehdy Batěk.

Pečou deset tisíc kusů ročně

Chodské koláče reprezentují Plzeňský kraj a Chodsko na veletrzích cestovního ruchu napříč republikou. Navíc už je lze koupit nejen na Chodsku a zdaleka ne jen při poutích.

Je k dostání například v rodinné pekárně CUPEKO ze Sušice, v Klatovských pekárnách a cukrárnách, v prodejnách plzeňského Pekařství Malinová. Nejvíce se jich samozřejmě peče před letními Chodskými slavnostmi a Vavřineckou poutí. Například v bořické pekárně jich každoročně napečou kolem deseti tisíc. Recept se dostal i na obrazovky České televize v podání dvou kuchařů v pořadu o vaření Kluci v akci.

Helena Konopíková: Koláče na pouť se musí objednat rok dopředu

Helena Konopíková se pečení koláčů věnuje již od mládí, kdy pomáhala doma. Sama je začala péct po svatbě. Dnes provozuje rodinnou pekárnu v Krchlebech.

Čím se krchlebský koláč liší od jiných chodských koláčů?

Krchlebské koláče se polévají smetanou, což se dělá i jinde. Na rozdíl od ostatních jsou ještě zdobené šlehačkou. Když je pečeme na krchlebskou pouť, není rodina, která by je chtěla bez šlehačky. Ale třeba lidé z Domažlic ji nechtějí, neznají to.

Setkala jste se s nějakou kuriózní žádostí? Pekla jste třeba bezlepkový koláč?

Bezlepkové koláče lidé hodně chtějí, ale neděláme je. Kamarád to zkoušel a přinesl mi ho ukázat, a to bylo strašné jen placka a nic. Jinak si lidé přejí různé koláče, někdo chce třeba jen makový nebo jen s povidly, někdy nechtějí rozinky nebo mandle. A když si někdo poručí větší velikost, také vyjdeme vstříc, dělali jsme i půlmetrový koláč. V poslední době si lidé oblíbili koláč s fotografií.

Jak jsou pro vás náročné poutě? Kolik koláčů pečete?

V normální den se peče kolem 200 koláčů, na poutě jednou tolik. Víc jich udělat nemůžeme, jsme jen malá rodinná firma, takže například na Chodské slavnosti si lidé u nás koláče objednávají už rok dopředu.

Kde lze vaše koláče ochutnat?

Lidé jezdí hlavně přímo za námi, ale zavážíme také prodejny v Plzni, Domažlicích a Přešticích. Ochutnat naše koláčem jezdí i turisté z ciziny, třeba z Rakouska.

Upečte si pravý dolnochodský koláč



Suroviny na těsto: 1 kg polohrubé mouky, 250 g másla, 10 g soli, 200 g moučkového cukru, 60 g droždí, 6 žloutků, 1 sáček vanilkového cukru, lžíce rumu, 0,4 l vlažného mléka



* Droždí necháme vzejít v trošce mléka s hrstkou mouky a kostkou cukru. Prosijeme mouku, přidáme žloutky a všechny suché přísady. Tuk rozpustíme v hrnku, zchladíme ho mlékem a touto vlahou směsí a kváskem zaděláme na nepříliš tuhé těsto. Propracujeme ho tak, až je lesklé a na povrchu se tvoří malé bublinky. Pak přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě kynout. Mezitím si připravíme náplně.



Náplně:



Tvaroh: 1,5 kg měkkého tvarohu, 4 žloutky a sníh ze 4 bílků, 200 g moučkového cukru, několik lžic rumu, smetana. Vše dobře rozmíchat a přimíchat můžeme i 50 g másla. Tvaroh nesmí být příliš hustý.



Povidla: Švestková povidla okořeníme skořicí, a jsou-li hustá, zředíme je horkou vodou a dle chuti osladíme. Můžeme ovonět rumem.



Mák: 500 g umletého máku uvaříme s mlékem, lžící medu a 2 lžícemi cukru na kaši, kterou okořeníme tlučeným hřebíčkem a vanilkovým cukrem. Je-li kaše řídká, přidáme rozdrcené piškoty.



* Vykynuté těsto dělíme na bochánky o váze 12-13 dekagramů a na připravená papírová kola vymačkáme těsto od středu až k okraji. Okraje koláče nejdříve potřeme rozšlehaným vajíčkem. Na prostředek navršíme 2 lžíce připraveného tvarohu, který rozetřeme po celé ploše. Na uhlazený povrch kreslíme povidly a makovou náplní ornamenty. Povrch dozdobíme loupanými mandlemi a rozinkami máčenými v rumu. Pečeme v předehřáté troubě dorůžova.



* Ještě teplé koláče poléváme hustou zakysanou smetanou a cukrujeme směsí moučkového a vanilkového cukru.



Zdroj: Malý chodský receptář (Hana Plzenská a Jana Palkovičová)