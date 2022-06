Když proto připravuje smlouvy k podpisu, musí být klienti připraveni na to, že se v nich vlastně všechno může podle aktuálních okolností později změnit. Včetně termínu dodání i ceny. „Přesto lidé pořád mají zájem. Asi mají spoustu peněz a bojí se o ně, proto je za každou cenu chtějí přetavit do nemovitostí,“ usoudil Stein. V době, kdy dubnová inflace podle statistiků přesahuje 14 procent oproti předchozímu roku, se domy a byty považují za nejlepší pojistku proti znehodnocení peněz.

Stavebnictví neláká. Odborné zaměstnance hledáme jen těžko, shodují se firmy

I zde ale platí pořekadlo, že kdo si počká, ten se dočká. Třeba při nákupu polystyrenu. „Musí se objednat, a pak se čeká. A až poté se člověk dozví, kolik peněz to bude stát,“ podotkl Stein. Doby, kdy zákazník jednoduše přišel do obchodu a vyzvedl si zaplacené zboží ihned, nejpozději do týdne, už minuly. „Dneska může být objednávka uspokojena do jednoho, dvou měsíců,“ potvrdil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Také při nákupech dalších stavebnin si lidé musí výrazně připlatit. Jejich ceny skokově vzrostly již na přelomu let 2020 a 2021, růst cen přitom od loňského roku moc nepolevil. Cihly jsou tak nyní nejméně o třetinu dražší než před rokem, výrobky z oceli obvykle podražily dvojnásobně a u materiálů na zateplení je cenový skok ještě vyšší. Výrobce stavebnin totiž na podzim srazil do kolen šok ze zdražení energií. Zásadní položkou je pro cihelny, cementárny, výrobu vápna i sklárny. „V případě, že by došlo ke krizovému scénáři a vypnutí plynu, by byl dopad katastrofální,“ obává se Nouza.

Chybí železná ruda

Dopady ruské války na Ukrajině se ale ve stavebnictví projevují již nyní. Výrobcům oceli totiž chybí železná ruda, která se z napadené země vyváží. „Stavební firmy se poohlížejí po alternativních řešeních,“ uvedl Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu. Kupříkladu beton zpevňují kompozitními tyčemi z epoxidové pryskyřice posílené skelnými vlákny. „V současné komplikované mezinárodní situaci, kdy není zcela jasné, zda a kdy se situace vrátí do normálu, si alternativní materiály získávají stále větší pozornost,“ potvrzuje Matúš Jaremko z firmy Fiberox.

Strmý růst cen stavebního materiálu zaznamenali i jeho prodejci. Již v dubnu se růst tržeb oproti předchozímu roku zpomalil. „Květen se jeví tak, že možná dojde k meziročnímu propadu,“ obává se obchodní ředitel společnosti Izomat Stavebniny Tomáš Tichý.

Není kamení. Stavbaři na dálnici D4 použijí i hlušinu z uranových dolů

Mírné zpomalení prodejů ovšem podle něj může být dáno také vlivem počasí. Když s příchodem jara poleví mrazy, lidé si nakoupí materiál na hrubé stavby. Před dalším větším nákupem jej nejdříve zpracují. „Letos se zdivo prodávalo už o dva měsíce dřív než loni, kdy do konce března mrzlo a duben propršel,“ připomněl Tichý. „Tentokrát se stavělo už v únoru, sezona prostě začala dřív,“ konstatoval.

Starosti obchodníkům dělá i to, že si mnozí lidé nyní vzhledem k rostoucím cenám kupují materiál „na sklad“. „Když mají na účtu peníze, tak si radši nakoupí stavební materiál, který chtějí zpracovat někdy v budoucnu,“ konstatoval Tichý. Svědčí tomu podle něj tyto věci, které mívají lidé na venkově či ve městech často uskladněný u domů a na zahrádkách. Pokud by přišla recese, obchodníci by se z ní oklepávali déle než jindy. „Byla by o to hlubší, protože jindy po oslabení lidi trošku zboží kupovali, ale řekl bych, že si to pro ten případ kupují už dnes,“ dodal Tichý.