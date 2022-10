Sociální dávky už nejsou utajené. Ministerstvo naopak klienty samo upozorňuje

Mnoho let fungoval systém českých sociálních dávek jako jakési tajemné bludiště: moc se o jeho možnostech nemluvilo, jen někteří do něj našli vchod a i ti, kterým se to poštěstilo, se pak často ztratili ve spleti požadovaných dokumentů a složitých formulářů k vyplnění. Tento rok však ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přišlo s opačnou strategií: o sociální dávce napřímo informuje klienty, kteří na ni má nárok, ale nezažádali si o ni.

Ministerstvo práce oslovuje například rodiny, které mají nárok na příspěvek na dítě. | Foto: Shutterstock