Šéf nesmírně oblíbeného kanálu Karel Peterka ale hlásí, že televize jede dál – na kabelovce a internetu. Původní signál přerušily České radiokomunikace zřejmě kvůli vysokým dluhům společnosti Šlágr TV.

„Zavalila nás smršť telefonátů, volají jak senioři, tak mladí, aby rodiče a prarodiče měli svoji televizi,“ potvrdil Karel Peterka. „Vidí jen černou obrazovku, u které dál běží EPG. Kanál nezmizel, takže mají dojem, že nevysíláme, a možná to někoho mate. Ale my vysíláme, jen v jiném multiplexu. Ti, co chytají třeba televizi Relax, po přeladění budou mít i Šlágr TV,“ přidává majitel Šlágru praktikou radu.

V sobotu se na Facebooku objevila informace, že pozemní vysílání nově zajišťuje firma Digital Broadcasting. Ta je vedle Českých radiokomunikací jediným operátorem, jenž poskytuje celoplošné televizní vysílání.

Senioři, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu této hudební a teleshoppingové stanice, si tedy musejí přeladit přijímače. Hlavní program je nyní dostupný v Regionální síti 7 (DVB-T), Přechodové síti 13 a multiplexu 24 (DVB-T2).

To se ale netýká stanice Šlágr 2, kterou je možné sledovat jen na internetu či pomocí satelitu.

Zásah rockera

K údajným dluhům se žádná ze zúčastněných stran nehodlá vyjadřovat. Peterka tvrdí, že se do finančních potíží dostal kvůli malým příjmům z reklamy a nevýhodné smlouvě.

Ze zprávy o hospodaření společnosti Šlágr TV za rok 2017 vyplývá, že obrat firmy činil 48 milionů korun a podnik skončil v mírné ztrátě 514 tisíc korun. „Nemáme nic,“ uvedl Peterka předloni v médiích. „Dali jsme do toho všechno, bez objednávek a cédéček nebude Šlágr moci pokračovat.“

Někdejší lídr folkové skupiny Peterka a spol., jenž je také jednatelem Šlágr TV a několik let byl i jejím jediným vlastníkem, teď ovšem popírá, že by televizi hrozil zánik. „Je tady Šlágr Premium, který má svou licenci,“ láká na prémiovou verzi Šlágru. Za záchranou značky stojí podle posledních informací ostravský magnát a rocker Radim Pařízek, bubeník heavymetalové skupiny Citron a vlastník televizí Relax a Rebel.

Zátiší s casiem

Šlágr TV je pozoruhodným českým fenoménem, nabízejícím určité části diváků alternativu k příliš hektickým hudebním kanálům typu Óčka a MTV.

Cílí na lidi nad 55 let a specializuje se jak na dechovou hudbu, tak na zábavové kapely, coververze známých hitů, country či jakousi domáckou verzi vemlouvavého popu. Vděčnými pořady jsou tu „písničky na přání“. Vyskytují se zde i bizarní „superskupiny“, složené z vlajkových interpretů Šlágru, jejichž muziku pravděpodobně neuslyšíte nikde jinde než právě v tomto programu.

Zcela výjimečným specifikem jsou pak levně natočené videoklipy, odehrávající se ve scenériích, jako je rozkvetlá louka, uprostřed které stojí elektronické klávesy Casio.

Důchodci jsou nešťastní

„Právě sedíme v našem klubu a Šlágr se tu horečně řeší, řekla bych, že ho sleduje osmdesát procent našich členů,“ odhadla Jiřina Kozáková z Větřní z vedení tamního klubu seniorů. „V jedné části Větřní to prý jde, tam stačilo přeladit, na sídlištích to ale podle našich členů přeladit nejde, ale čím to je, nevíme.“

Pravidelnou divačkou TV Šlágru je i Helena Tomková, také z Větřní. „Já jsem bohužel zatím bez Šlágru. Pustila jsem to, ale vidím jen černou, a tak čekám, až přijdou mladí a přeladí mi to. Já jsem v tom marná,“ smála se. „Večer, když skončí seriál, se na něj dívám, a už mi to chybí…“

Jak přeladit televizi: menu – instalace – automatické vyhledávání: Šlágr neběží na síti Českých radiokomunikací (vyhledávač ho najde a uloží, ale vysílání na nich neběží). Šlágr je na DB (Digital Broadcasting), MUX 24 (Multiplex 24) - společnost ve své síti vysílá také kanály Rebel, Relax, JOJ Family nebo Prima Comedy Central.