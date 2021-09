Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.

„Podle současných dat nepředpokládáme, že bychom v testování v žádném z krajů pokračovaly po 9. září. Mimořádné opatření, které bylo vydáno se zkonzumuje 10. září, do kdy je účinné, a tím pádem bude automaticky zrušeno a zatím nebudeme vydávat žádné nové opatření týkající se testování ve školách,“ uvedl Vojtěch.

Nevyloučil, že v závislosti na situaci by se to časem mohlo v některém kraji změnit. Víc by se podle něj mohlo vyjasnit do konce září.

Dál podle něj bude ve školách platit povinné nošení roušek na chodbách či v šatnách. Opatření má ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Pokud se budou nosit roušky, budou muset při potvrzení nákazy do karantény pouze jedinci nebo jednotlivé třídy.

Sílící epidemie

Podle Vojtěcha má ministerstvo v současnosti kompletní výsledky z prvního poprázdninového termínu testování ve školách. Potvrdilo se při něm 116 případů nákazy. Výsledky z druhého termínu testování zatím podle ministra nejsou finální, i když sběr dat je rychlejší než minulý týden, řekl. Dosavadní výsledky podle něj ukazují, že výskyt nákazy se ve školách nezhoršuje, i když nárůst epidemie v ČR je podle něj v současnosti nesporný.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví odhalily v úterý laboratoře v Česku 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel, stouplo z 18 na 21. Ještě před týdnem byla celorepubliková incidence 13. Reprodukční číslo stouplo k dnešku na 1,48. Nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je 14 dní.

Ministerstvo školství ve svých pokynech na konci srpna uvedlo, že pokud bude ve školách v jednom okrese za první dva termíny testování více než 25 pozitivních případů na sto tisíc provedených testů, bude tam testování pokračovat jednou týdně do konce září.

Tři scénáře vývoje

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se za první termín testování ve školách v celé zemi zachytilo kolem deseti případů nákazy na sto tisíc lidí.

Mezi středoškoláky se potvrdilo zhruba 20 pozitivních na sto tisíc lidí, v základních školách to bylo přibližně osm, řekl Dušek. Záchyt podle něj není masivní. Zdůraznil zároveň, že epidemie nyní kvůli návratu lidí z dovolených a dětí do škol nevyhnutelně poroste, i když díky očkování asi proti loňsku nebude tak velká zátěž nemocnic.

ÚZIS má podle Duška tři scénáře vývoje epidemie. Dosavadní počty odpovídají podle Duška realistickému, nikoli optimistickému vývoji. Další vývoj se podle něj bude odvíjet zejména podle toho, kolik lidí bude naočkovaných. Nyní má dokončené očkování v ČR asi 54 procent populace.