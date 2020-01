Základní princip sauny spočívá ve střídavém ohřívání a ochlazování organismu, při kterém se uvolní napětí ve svalech, tkáně se prokrví a regenerují. Proto ji také využívají vrcholoví sportovci po náročných výkonech. Při posezení v klidném prostředí také skvěle odplavíte stres a zapomenete na starosti. Délka pobytu je individuální, ale doporučuje se 15 minut.

„Češi mají nejraději klasické finské sauny,“ říká manažer Richard Šipoš ze Spa.cz. „Rádi je využívají i přes určitá zdravotní omezení hosté lázní třeba v Třeboni, Bělohradě nebo v Luhačovicích.“ Návštěva sauny není vhodná jen pro osoby s vysokým krevním tlakem, akutními infekcemi dýchacích cest, srdečně-cévním onemocněním či postižením ledvin.

Saunové rituály

Saunové rituály se staly oblíbenou disciplínou. Jejich posláním je prospět zdraví a zároveň pobavit. Třeba v beskydském Wellness hotelu Horal jsou saunové ceremoniály akčnější, doprovázeny hudbou. Saunér svým vystoupením často připomíná herce, důraz je kladen na zábavný prožitek. Nejprve nalije na horké kameny aromatickou esenci, která saunu krásně provoní a zároveň zvýší vlhkost vzduchu v místnosti. Voňavý vlhký vzduch pak pomocí ručníku rozvíří. Nejprve ho roztočí nad hlavou a trhnutím pak horko od stropu pošle návštěvníkům přímo na tělo.

Následuje takzvaný parní náraz, který znásobí účinek horkého vzduchu a napomáhá otevírání pórů. V nose cítíte i bylinnou esenci například z máty a na kůži její chladný dotek. Oblíbené jsou esence ze skořice nebo z cedru, někdy se kombinují i s citrusy.

„V období podzimních plískanic doporučuji esence z eukalyptu a máty, které čistí průdušky,“ říká saunér Jiří Malina ze Spa hotelu Lanterna a dodává, že na přání můžou hostům připravit i speciální rituál, využívající zdejších tradičních produktů, kdy k polévání kamenů slouží voda s trochou slivovice, která saunu nádherně provoní švestkovým aromatem.

V Aquapalace Praha zase využívají muzikoterapii, kdy saunér během rituálů používá netradiční hudební a zvukové nástroje. Vše se odehrává v Římské relaxační místnosti a zapojují se přitom i prvky colorterapie a aromaterapie.

„Muzikoterapie je ve dnešní době nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak zrelaxovat tělo i mysl. V Aquapalace se můžete nechat unášet tóny zvukomalebných nástrojů, jako jsou koshi, samsula, tibetské mísy a další. O vaše celkové pohodlí se postará náš proškolený tým saunérů-muzikoterapeutů,“ zve na saunovou novinku generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.

Pět pravidel pro správné saunování



1. Vždy bez plavek

Dbejte na hygienu. Před každým vstupem se osprchujte, umyjte mýdlem a dobře se osušte. Suchá kůže se lépe potí. Do saun se chodí bez plavek, aby se tělo nezapařilo. Nahé tělo zabalte do prostěradla nebo saunového ručníku. Můžete si na něj sednout nebo se položit. Dýchejte ústy, nikoli nosem, nevysušíte si sliznici a nebude vás bolet hlava. Je také třeba být potichu, aby si tělo i mysl dokonale odpočinuly.



2. Od jara do zimy

Saunování je vhodné v každém ročním období. V létě chodí do sauny především lidé, kteří mají potíže s nadměrným pocením. Pravidelné prohřívání těla ho reguluje. Intuitivně však saunu navštěvujeme raději v zimě, kdy se tělo prohřeje a neskolí nás rýma, kašel nebo nachlazení.



3. Co s sebou?

Někde vám půjčí prostěradlo a župan za poplatek. Běžně bývají k dispozici ručníky, prostěradla, voda a občerstvení. Znalci si do sauny rádi vezmou čepici, která brání rychlému prohřátí hlavy a prodlouží pobyt v sauně.



4. Pijte

Při pocení dochází k velké ztrátě tekutin, které je tedy nutné následně doplnit, ovšem nikoli alkoholem.



5. Nejste nemocní?

Do sauny nechoďte s počínajícím onemocněním či teplotou – počkejte na úplné uzdravení.