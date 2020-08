Jak už dříve sdělil premiér Andrej Babiš (ANO), jeho kabinet se z ní chce „proinvestovat“. Včerejší jednání předsedy vlády, ministryně financí Aleny Schillerové a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (oba za ANO) této tezi odpovídalo.

„Shodli jsme se na částce 129 miliard korun, která půjde do dopravní infrastruktury, 65 miliard získá Ředitelství silnic a dálnic, 55 půjde na železnice,“ uvedl Havlíček. Zbývající miliardy pak mají jít na rozvoj a údržbu vodních cest, silnice nižších tříd a dekarbonizaci.

Investice do dopravy

Podle nedávného průzkumu J&T Banky bude mít vláda v tomto směru i podporu podnikatelů a vrcholových manažerů. „Pokud jde o státní investice, nejvíce financí by směřovali do zkvalitnění dopravní infrastruktury. Hned za ní je v žebříčku priorit respondentů podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. To potvrzuje význam, který ekonomické elity přikládají nutnosti strukturálních proměn českého hospodářství směrem k práci s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Trojciferný schodek

Babiš uvedl, že rozpočtový schodek by příští rok neměl přesáhnout 250 miliard korun, což je podle prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury nepřijatelně vysoké číslo. „Zadlužení každého občana ČR se tak z letošních 50 vyšplhá na 75 tisíc,“ dodal. Ačkoli pravicová opozice souhlasí se zrušením superhrubé mzdy a poklesem zdanění, žádá po kabinetu plán úspor na výdajové straně rozpočtu. Především jde o snižování byrokracie, digitalizaci státní správy a obrysy důchodové reformy. Ta ale ve vládním plánu do konce volebního období není.

Naopak koaliční partneři ANO a ČSSD se předhánějí v tom, o kolik by se měli nad zákonnou valorizaci měly zvýšit penze. Sociální demokraté hovoří o roční částce 5000 korun, ANO o sumě o tisíc korun vyšší. Piráti a TOP 09 tvrdí, že rozpočet je natolik napnutý, že nic navíc příští rok důchodci dostat nemohou.

Premiér Babiš v minulých dnech sdělil, že po zrušení superhrubé mzdy by daň z příjmu měla klesnout na 15 procent. To by představovalo výpadek 90 miliard korun. Pokud by daň klesla na 19 procent, příjmová stránka rozpočtu by „zchudla“ o 27 miliard korun.

Ministryně Schillerová řekla, že definitivní parametry státního rozpočtu vláda schválí v září. Do té doby na nich musí být koaliční shoda.