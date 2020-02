Jde o částku zhruba 3,5 miliardy korun, kterou ministerstvo posílá krajům. V jejich rozpočtu jde o necelou třetinu toho, co ročně vydají na regionální vlaky.

„Podle nás by měl stát podmínit čerpání těchto prostředků respektováním celostátní koncepce rozvoje železniční dopravy a jízdních výhod železničářů. Dnes ten příspěvek kraje dostávají v tomto ohledu prakticky bez jakýchkoliv podmínek,“ řekl serveru osz.org šéf OSŽ Martin Malý.

Otevírat znovu uzavřené smlouvy?

Ministerstvo ve svém vyjádření nápad odborářů neodmítlo ani nepotvrdilo. Podle mluvčího Františka Jemelky ale není pravda, že by peníze krajům šly už dnes bez podmínek. „Základní podmínkou je, že kraj musí vynaložit odpovídající část finančních prostředků. Aby stát vynaložil svých zhruba 30 procent prostředků, musí kraj vynaložit z rozpočtu kraje alespoň svých zhruba 70 procent,“ dodal Jemelka.

Podle něj ve vlacích objednávaných kraji bude muset platit jednotný státní tarif, kraje musí zajistit určitou minimální úroveň dopravní obslužnosti na každé spolufinancované dráze.

„Pro spolufinancování regionální železniční dopravy je na období let 2020-2034 uzavřena smlouva mezi státem a kraji. Pokud by měla být smlouva doplněna o další podmínky, bylo by to možné v případě souhlasné vůle smluvních stran,“ dodal Jemelka.