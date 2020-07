Prymula: První vakcíny proti covidu-19 by mohly být na konci října

aktualizováno 15.7.2020





První vakcíny proti covidu-19 by mohly být připraveny na konci října, větší množství na začátku příštího roku. Věřím, že by se do ČR mohly dostat v prvním pololetí příštího roku, řekl pro Českou televizi epidemiolog Roman Prymula.

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Deník / Zbyněk Pecák