Na internetu se šíří další lež: Snímek hajlujících dívek není z Ukrajiny

Kontext, do nějž se tento hoax snaží umístit fotografii, je falešný. Neonacisticky potetovaná pokladní sice v jedné pražské prodejně Kauflandu jako brigádnice krátce působila, ale již před více než pěti lety a kvůli odhalení zmíněného tetování byla také již tehdy propuštěna. A nebyla to Ukrajinka, ale Češka. V této souvislosti stojí za zmínku, že tehdy se jí nemalá část české internetové veřejnosti zastávala a v internetových diskusích kritizovala naopak Kaufland za její propuštění.

Případ tetované pokladní

Celý případ se dostal na veřejnost v dubnu 2017 a informovala o něm tehdy většina médií včetně Deníku. Prodavačka s neonacistickým tetováním pracovala v prodejně Kauflandu v ulici U Plynárny v pražské Michli, kde si její svérázné „výzdoby“ předloktí všiml jeden ze zákazníků, pořídil její obrazový záznam a poskytl ho jednak médiím, jednak vedoucím pracovníkům Kauflandu.

Řetězec následně ženu okamžitě propustil a vydal k tomu oficiální prohlášení, které je dodnes přístupné na jeho facebookových stránkách.

„Děkujeme našemu pozornému zákazníkovi za upozornění na tuto situaci. Všem se za vzniklou situaci velmi omlouváme. Naše společnost striktně odmítá propagaci předmětné symboliky v jakékoli podobě. S danou osobou byl neprodleně ukončen pracovní poměr a zvažujeme její právní postih. Brigádnice z pražské prodejny v Michli pracovala pro naši společnost krátkou dobu, vždy na pozicích, kde je součástí předepsaného pracovního oděvu dlouhý rukáv. Až při změně jejího pracovního zařazení na pokladnu vyšlo najevo, že brigádnice nesplňuje etické požadavky naší společnosti,“ uvedl 27. dubna 2017 Kaufland.

Dříve se jí zastávali

Omluva řetězce tehdy nasbírala bezmála tisícovku komentářů, na nichž je pozoruhodné, že spousta diskutujících se v roce 2017 propuštěné prodavačky zastávala, a kritizovala naopak řetězec, že ji propustil:

„Tohle by se dalo vyřešit i jinak, například jí nařídit, ať nosí dlouhé rukávy i při práci na pokladně. Vyhodit ji je solidní prasárna a jen to podpoří bonzáctví a hysterii pokaždé, když si nějaká nula v obchodě všimne něčeho, co jí připomíná nějaký symbol nenávisti (a za to může být dnes označeno prakticky vše),“ zněl například jeden z tehdejších diskusních příspěvků, který se dodnes objevuje mezi „nejrelevantnějšími komentáři“.

„Zakažte hinduismus a buddhismus, zřejmě propagují nacismus! Co když má slečna vytetovaný univerzální symbol pro harmonii a rovnováhu protikladů, lásku a milosrdenství, sílu a inteligenci. Zákazník, který fotku pořídil, chtěl být za každou cenu důležitý na sociální síti. Mohl jít za vedením prodejny a nedělat z toho mediální humbuk,“ stojí v dalším.

Proválečné ruské lži šíří v online prostoru trollí farma, ukázal britský výzkum

„Co má kdo po těle, je jen jeho věc a rozhodně to není důvod k propouštění! Jakou máte víru či vnitřní přesvědčení, je opravdu každého věc a u pozic jako tato vám je po tom s prominutím h..o a pokud mi to nikdo nenutí, i mě je to ukradený! Ano, slečna měla být natolik inteligentní, že když už si nechala vytetovat cokoli kontroverzního, tak měla hledět, aby to bylo někde v nenápadnejším místě či aby to měla zakryté… Ale to, že jste ji propustili, je spíše na právní postih vás samotných! Zkuste si v současné době propustit jinou prodavačku za to, že je muslimka nebo lesba a bude teda hodně divoko! Absurdistán hadr!“ psal autor v dalším.

Podobné příspěvky v sekci nejrelevantnějších komentářů spíše převažovaly, i když nechyběli ani diskutéři, kteří poukazovali na nepřijatelnost propagace fašismu. Platí také, že trestní zákoník České republiky zakazuje propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Žena jménem Miriam

Ve všech zprávách tehdejších médií byla zmíněná žena vždy uvedena pouze pod svým křestním jménem Miriam, její příjmení nebylo nikde zveřejněno a její národnost nebyla zmiňována, ale z kontextu jasně plynulo, že je to Češka.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPodle tehdejších reportáží televize Nova a deníku Extra byla Miriam otevřenou přívrženkyní idejí neonacismu a rasismu. Na svém tehdejším facebookovém profilu sdílela například fotografie hajlujících lidí, fotografie Ku-Klux-Klanu, své fotografie v tričku s nápisem „skinhead“ či v oblečení typickém pro českého skinheada z 90. let minulého století a podobně.

„Dnes se neonacistům, jako jsou lidé z jejích fotografií, poněkud hanlivě a výsměšně říká ‚agroskini‘,“ uvedla tehdy Nova.

Žena psala samozřejmě česky a prezentovala se mimo jiné i jako fanynka české hudební skupiny Ortel a fanynka českého fotbalového klubu Sparta.

Nový život memu coby hoaxu

Současný příspěvek, v němž se lživě naznačuje, že zmíněná pokladní přišla zřejmě se současnou uprchlickou vlnou z Ukrajiny, se začal šířit 23. května 2022 z profilu slovensky píšící uživatelky označující se jako Anka Gazdíková, jež sdílí zejména proputinovsky a protiukrajinsky orientované memy a posty.

Uživatelka téhož jména, rovněž píšící slovensky, má profil i na ruské sociální síti Vk, kde sdílí stejný obsah a často také odkazy na podobně zaměřené texty z dezinformačních médií (Aeronet, Infovojna apod.), obhajující Putinovu invazi na Ukrajinu.

Fotografie z Buči nebyla zinscenovaná. Internetem se šíří další lež

Tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierlová na žádost Deníku o vyjádření k aktuálnímu memu zopakovala, že jde o pět let starý případ, který Kaufland považuje za uzavřený a který nijak nesouvisí se současnou situací. „Naše společnost striktně odmítá propagaci předmětné symboliky v jakékoli podobě. Byla přijata opatření, aby se podobné případy již neopakovaly,“ uvedla Maierlová.

Není to poprvé, co jsou přívrženkyně neonacismu z jiných zemí než z Ukrajiny vydávány za Ukrajinky. Jak Deník informoval minulý týden, další fotografií šířící se po internetu je třeba nejméně 12 let starý snímek hajlujících dívek, pocházející z Polska, o němž dezinformátoři lživě tvrdí, že zachycuje manželky ukrajinských bojovníků, kteří bránili Mariupol.