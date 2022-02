Danuše Nerudová (vlevo nahoře), Alena Vitásková (vlevo dole), Alena Schillerová Zdroj: Kompilace: Deník; ČTK

Muž, nebo žena?

Z mnoha komentátorských a politologických hrdel se ozývá požadavek, aby – po vzoru Slovenska – byla zvolena žena. Je to světový trend a předpokládá se, že dáma by byla méně mocichtivá a myslela by hlavně na potřebné, sociálně slabé, rodiny s dětmi a seniory. V české společnosti se ovšem příslušnost k něžnému pohlaví nejeví jako přednost. Od dob Petry Buzkové se neobjevila žádná skutečně výrazná politička. Voliči jsou možná skeptičtí, že by žena dokázala ustát všechny tlaky, jež by na ni jako na prezidentku byly vyvinuty.

Kdo připadá v úvahu?

Do souboje se zřejmě pustí bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a určitě exšéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. V případě stáhnutí Andreje Babiše by se do hry mohla dostat bývalá ministryně financí a nyní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Bez šancí by nebyla ani místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, ale ta by si posunem na Pražský hrad spíše pohoršila. Někteří politici ODS by v úřadě rádi viděli exministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou, jiní zase senátorku Miroslavu Němcovou. Mluví se o předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové či vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové. Ty však kandidaturu zatím odmítají.