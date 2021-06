Venkovní bazény a koupaliště

Budou se moci otevřít od pondělí 31. května, ale jen s padesátiprocentní kapacitou. Z vnitřních prostor budou přístupné pouze šatny.

Pěvecké sbory

Mohou zkoušet po třiceti osobách při rozestupech dva metry a sejmout si při zkouškách respirátory. Ale musejí vést evidenci účastníků.

Oslavy a akce

Místo současných padesáti osob uvnitř a sta venku se jich bude moci od pondělí účastnit 75 uvnitř a sto padesát venku. Samozřejmostí jsou ochrana dýchacích cest, absolvovaná nemoc, očkování či testy.

Památky, zoo, botanické zahrady, galerie

Od příštího týdne se povolují hromadné prohlídky. A to v počtu deseti osob nebo třiceti, pokud jsou očkovány, mají potvrzení o prodělané nemoci nebo negativním testu.

Akademické obřady (promoce)

Mohou se od pondělí konat při poloviční kapacitě prostor, maximálně však 250 lidech. Ti musejí být očkovány a mít aspoň třítýdenní odstup od první dávky nebo mít potvrzení, že prodělaly maximálně před 180 dny covid-19 nebo mít negativní test.

Školy v přírodě

Mohou se konat od příštího týdne, ale jejich účastníci musejí mít negativní testy. Zařízení, kde se konají, by neměly ubytovávat jiné hosty.

Testy

Od 1. června budou mít lidé zdarma nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy. V současnosti mají zdarma antigenní test jednou za tři dny. Pokud bude antigenní test pozitivní, budou mít nárok na další PCR test.

Hospody a restaurace

O vnitřním prostoru restauračních zařízení zatím nebylo rozhodnuto. Měly by se otevřít nejpozději do 14. června.

Sauny a vnitřní bazény

Nebylo o nich zatím rozhodnuto, měly by se otevřít nejpozději do 14. června.

Hotely

Od úterý 25. května se mění podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti, například potvrzení o prodělané nemoci, o třech týdnech od první vakcinace či testu od zdravotníků, se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.

Kongresy a vzdělávací akce a zkoušky

Mohou se konat do poloviční kapacity prostor k sezení a maximálně 250 lidí. Účastníci vyjma dětí do šesti let se pak musí prokázat negativním testem, potvrzením o prodělané nemoci nebo minimálně třítýdenním odstupem po první dávce. Také musejí mít respirátory.