Svoboda si proto nebere servítky a na současného primátora Hřiba útočí, kde se dá. „Praha je dnes na třiceti procentech svého potenciálu a každý lékař by situaci takového pacienta označil za blízkou kritickému stavu,“ uvedl například po svém zvolení lídrem.

Při setkání s Deníkem podobná obvinění Zdeněk Hřib odmítl, přičemž argumentoval řadou úspěchů, například povolením na stavbu trasy D pražského metra, pokládáním mnoha kilometrů tramvajových tratí, opravami mostů, novými parkovacími domy a hlavně odšpuntovanou bytovou výstavbou.

Zdroj: DeníkHřib ovšem může silně pocítit, že na vítězné vlně se neveze jeho strana, nýbrž ta Fialova. To se nedá říct o TOP 09, která by se podle posledního průzkumu společnosti Kantar CZ do sněmovny vůbec nedostala. Zřejmě i proto v hlavním městě kandiduje v rámci osvědčeného trojbloku SPOLU, takže její nejviditelnější tvář Jiří Pospíšil má v případě úspěchu velkou šanci stát se primátorským náměstkem.

Totéž se může přihodit v Brně, kde je jedničkou koaliční kandidátky ODS a TOP 09 současná primátorka Markéta Vaňková za ODS a dvojkou Anna Putnová z TOP O9. Zajímavým úlovkem je majitel hokejové Komety Libor Zábranský, který kandiduje na čtvrtém místě.

Comeback Kleslové

Hnutí ANO stále nemá potvrzeného lídra pro Prahu, byť se očekává, že jím bude poslanec Patrik Nacher. O návrat mezi politickou elitu se pokusí bývalá místopředsedkyně hnutí Radmila Kleslová. Kandiduje jak v Praze 10, tak do magistrátu.

„Jsme v situaci, kdy už nemůžeme riskovat a zaměňovat politický populismus za řízení města. Jsem právnička a odbornice na energetiku. To jsou témata, která teď ovlivňují naše životy a jimž se chci věnovat,“ řekla Deníku. Její angažmá nevzbudilo žádný rozruch, takže comeback je dost pravděpodobný.

Naopak ČSSD se těžko vymotává z pádu do mimoparlamentní sféry a experimentuje. V Praze vsadila na bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou a spojenectví se Zelenými.