Pro koho bude očkování proti covidu povinné? Očkování by mělo být povinné pro lidi starší 60 let, dále pak pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, vojáky, policisty, městské strážníky a další ozbrojené složky. Povinnost nechat se očkovat by měli mít i dobrovolní hasiči, pracovníci hygienických stanic, medici ale také například studenti zdravotních škol či ti, kteří se připravují na práci v sociálních službách. Nastávající ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale nejspíše okruh lidí zúží.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Od kdy bude povinné očkování?

Vyhláška by se ve Sbírce zákonů měla objevit už příští týden, nyní ji ministerstvo zdravotnictví odeslalo do legislativní rady vlády. Povinnost nechat se očkovat by měla platit od března příštího roku.

Česko zavede povinné očkování. Vyhláška vyjde příští týden, zahrne i mediky

Mohu povinné očkování odmítnout a co mi v takovém případě hrozí?

Jednalo by se o přestupek. „Podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§92k odst. 6) platí, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Pokuta je jednorázová,“ popsal Deníku David Šupej, advokát z kanceláře SEDLAKOVA legal.

Co když nezaplatím pokutu?

„Pokud člověk pokutu dobrovolně nezaplatí, může ji stát vymáhat prostřednictvím celního úřadu,“ vysvětluje advokát David Šupej. „Vězení člověku nehrozí, protože trestní zákoník takový trestný čin nezná. Máme sice trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci - § 152 trestního zákoníku – ale ten na pouhé odmítnutí očkování aplikovat nelze,“ dodává advokát.

Mohu si vybrat, kterou vakcínou se očkovat, například tedy i jednodávkovým Johnsonem?

Ano, je na vás, kde se vakcinaci podrobíte. Očkuje se prioritně mRNA vakcínami, jedná se tak o vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Některá veřejná očkovací místa ale stále nabízejí vakcinaci od firmy Johnson.

Nově končí platnost očkování po devíti měsících, proč?

Po základním schématu očkování, tedy buď dvě dávky anebo jedné od firmy Johnson, postupem času ubývají v těle protilátky. Do zmíněných 9 měsíců je potřeba si nechat aplikovat třetí posilovací dávku. Ta účinnost očkování znásobí.

OBRAZEM: Smutná realita. Takto vypadá přeplněné covidové oddělení v Krnově

Plošné očkování lidí nad 60 let odmítla Česká vakcinologická společnost, naopak podpořila očkování profesních skupin. Jaké měla argumenty?

Podle předsedy společnosti Romana Chlíbka by se senioři měli nechat očkovat. Ovšem každý by měl mít vlastní zodpovědnost za přístup ke zdraví a prevenci, povinné očkování se u seniorů podle Chlíbka špatně vymáhá. „Ano, bez očkování to nepůjde. Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se bude těžko vymáhat,“ napsal na twitteru. Důvodem, proč se vakcionologové postavili proti plošnému očkování lidí starších 60 let, je i to, že nepřijdou příliš do styku s rizikovými kontakty narozdíl od zdravotníků, pracovníků v sociálních službách či policistů.

Nová vláda povinné očkování odmítá, nezruší ho?

Je velmi pravděpodobné, že k úpravám dojde. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) totiž nesouhlasí s plošným očkování. Podle něj je nejprve nutné zajistit všem zájemců třetí dávku a také vakcinace pro nově očkované. Zástupci Anticovid týmu, který Válkovi chystá odborná stanoviska, souhlasí s očkováním profesních skupin. „V první řadě je potřeba proočkovat zástupce bezpečnostních složek, armády, policie, ale také zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Za nutné pokládáme v této oblasti jednat v souladu s jejich profesními organizacemi,“ uvedli v pátek členové týmu ve svém prohlášení.