Ministerstvo zatím zaplatilo lanškrounské firmě LA Factory za respirátory, masky a další pomůcky 471 milionů korun a má slíbené další dodávky za 250 milionů. Část objednávek úřad podle serveru zrušil, protože pomůcky neměly slíbenou kvalitu.

K dodaným a zaplaceným pomůckám měla firma předložit takzvané CE certifikáty shody. Jeden z nich je ale falešný. Certifikát byl údajně vydán polskou laboratoří ICR, která to ale popřela.

"Nejsme autorem ani vydavatelem tohoto certifikátu. Tento certifikát byl pravděpodobně vydán čínskou firmou Shanghai MICEZ Equipment Testing, která je nám známá z mnoha zfalšovaných certifikátů," sdělil serveru ředitel laboratoře Rafal Kalinowski. Majitel LA Factory Švec se hájí tím, že mu laboratoř pravost certifikátu v březnu potvrdila. Podle Kalinowského ale tehdy ještě laboratoř o výskytu falešných certifikátů nevěděla.

Ani další certifikáty předložené ministerstvu zdravotnictví firmou LA Factory však podle serveru nejsou v pořádku. U některých se například jedná pouze o dobrovolné certifikáty, které nedokládají vlastnosti výrobku. Další certifikáty pak nejsou relevantní pro evropský trh nebo byly vystaveny institucí, která nemá pověření k vydávání těchto certifikátů.

Certifikáty dodatečně

Evropská komise v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 způsobované koronavirem připustila, aby si firmy dovážející na evropský trh necertifikované výrobky, mohly certifikáty doplnit dodatečně. V Česku musí požádat Českou obchodní inspekci (ČOI) o udělení výjimky a zahájit sérii zkoušek u pověřené laboratoře.

Majitel LA Factory tvrdí, že to již udělal a nezbytné certifikáty má. Server Seznam Zprávy původně napsal, že ČOI to popřela, ale později doplnil, že LA Factory podala ČOI žádost o výjimku 7. května.

Ministr Vojtěch dnes v reakci na tvrzení Seznam Zprávy napsal na twitter, že firma LA Factory již výjimku od ČOI dostala. "Její pomůcky tak mohou být dodávány na trh EU. Kromě toho jsme si jejich dodávky vždy testovali a vždy odebrali jen ty, které splnily požadovanou kvalitu," uvedl.

Přestože resort podle Vojtěcha vždy požadoval CE certifikáty, existuje podezření, že někteří dodavatelé dovezli pomůcky, které nejsou oficiálně schválené pro unijní trh. "Spustil jsem tedy kontrolu," doplnil.

Ministerstvo minulý týden všechny dodavatele požádalo, aby doložili potřebné dokumenty. Pokud doklady nedodají, bude se úřad podle ministra Vojtěcha bránit i trestněprávní cestou. "Je však nutné zdůraznit, že to neznamená, že by to byly nekvalitní pomůcky. Kvalitu dodávaných materiálů jsme testovali ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, a pokud kvalita nebyla splněna, nic jsme neplatili," sdělil serveru ministr.

Ochranné pomůcky bez potřebných certifikátů nakoupily podle dřívější tiskové zprávy České pirátské strany i některé kraje. Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj koupily podle Pirátů desítky tisíc respirátorů FFP2 od firmy Black Consulting, kterým chyběl evropský certifikát zaručující splnění bezpečnostních a zdravotních požadavků. Plzeňský kraj s tím nesouhlasí. "My certifikáty máme a jsme přesvědčeni, že respirátory jsou v pořádku. Jsem přesvědčen, že ty pomůcky splňovaly parametry, které jsme od nich očekávali," řekl ČTK hejtman Josef Bernard (dříve ČSSD).