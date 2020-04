Od 25. května bude probíhat vzdělávání pomocí školních skupin. Účast bude dobrovolná. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr školství Robert Plaga (ANO). Zavedení školních skupin má podle Plagy ulehčit rodinám.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) | Foto: ČTK/Šimánek Vít

„První opatření se týká vysokých škol, jakákoli další opatření pro další ročníky vysokých škol budou souviset s vývojem epidemie v následujících týdnech. 11. května se vrátí žáci závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, aby se připravili na závěrečné zkoušky. Hlavní opatření přijde 25. května - osobní přítomnost žáků prvních stupňů vysokých škol. Nejde o povinný návrat, je to dobrovolné. U školních skupin do 15 žáků bude rodinám odlehčeno, které to potřebují nejvíce,“ uvedl ministr. U druhého stupně ministr počítá se vzdálenou výukou do konce června.