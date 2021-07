Moody, dozadu! volá na ovčáckého psa pastýřka, když kozy na Stolové hoře u Klentnice na Břeclavsku, tedy v národní přírodní rezervaci, zabloudí tam, kam nemají. Černý čtyřnohý hezoun vystartuje a rychle je zažene zpět. „Pašák,“ pochválí ho Zavadilová. A upozorňuje na jedno z ovčáckých pravidel: „Přímo do stáda nevstupuje pastýř ani jeho pomocníci, pohybují se jen okolo."

Volná pastva se díky spolupráci Agentury ochrany a přírody a Ovčí farmy Podyjí vrátila na Pálavské vrchy po několika desetiletích. Má pomoci i vzácným koniklecím či kosatcům. „S ochránci přírody se domlouváme, kdy je vhodné na určité lokality se zvířaty chodit, a kdy ne. Třeba kvůli květenství, kdy jsou rostliny citlivější,“ zmiňuje mladá žena.

Stádo o 140 hlavách spásá jen úbočí kopce. Z ohrady pod ním vyrážejí dvakrát denně, vždy brzy ráno a k večeru. Ve slunném regionu to o tropických dnech ani jinak nejde. „Vstávám kolem čtvrté, už jsem si na to zvykla,“ usmívá se pastýřka pocházející z Břestu na Kroměřížsku. Zpátky do ohradníku a stínu sestupují nakrmená zvířata asi po čtyřech hodinách pastvy.

Kašmírským kozám chutnají spíš pálavské keře a náletové dřeviny. Ve strmém svahu se pohybují s grácií kamzíků. To ovce naopak drží hlavy dole a spásají případně podupou rychle rostoucí traviny. To je jejich úkol na Pálavě. „Stepní druhy a vzácné rostliny jsou udržovány pastvou. Jde o efektivnější způsob než seče,“ povídá pastevkyně.

Potvrzuje to vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jiří Kmet. „Stáda ovcí i krav patřila k pálavské krajině po staletí a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat totiž udržuje pestrou mozaiku různých ploch, a brání zarůstání keři a stromy," vysvětluje.

Za každého počasí

Zavadilová se k neobvyklé práci dostala před čtyřmi roky. K farmářskému způsobu života přičichla na Valašsku, kde se navíc stavěla ohrady. V Jeseníkách a na Šumavě se na farmách také naučila dojit dobytek. „Odmalička jsem měla všude kolem sebe plyšové ovečky. Ale netušila jsem, že můžu mít i takovou práci. Inspiroval mě až přítel, který pase ovce už dvacet let,“ vzpomíná se stéblem trávy v ruce.

Jak říká, člověk si k pastevectví musí najít vztah. „Jsem třeba měsíc v kuse pryč, žiju v karavanu. Bez toho, abych měla ráda zvířata, přírodu i samotu, by to nešlo. Další věcí je počasí. Volná pastva je o tom, že vyrazíte se zvířaty i s pláštěnkou nebo musíte vydržet teploty blížící se čtyřicítce, jako tady na Pálavě. Zažila jsem i zasněženou pastvu,“ popisuje.

Před pár dny Zavadilová pozorovala ze Stolové hory s nadmořskou výškou 459 metrů i silné večerní bouřky v okolí, které zasáhly nejničivěji sedmadvacet kilometrů vzdálené Dolní Bojanovice na Hodonínsku. „Tady se jen zvedal vítr, zvířata byla neklidná, tak jsme skončili pastvu o něco dřív,“ podotýká.

Místo tónů píšťaly ševelení

Co dělá osamělá pastýřka všechny ty hodiny? Zapomeňte na fujaru. „Mám podélnou flétnu koncovku i flétničky, ale na pastvu si je s sebou neberu, to spíš knížku. Většinou ale stejně pozoruju ovce a poslouchám ševelení zvířat,“ směje se.

Když se stádo pustí do pastvy, zní to jako déšť. „Takový koncert padajících velkých kapek. Je to uklidňující,“ poslouchá Zavadilová.

Na jaře měla třikrát problém s neuvázanými psy turistů, situaci ale zvládla a nyní za horkých dnů brzy ráno ani k večeru na příliš návštěvníků Pálavského vrchu nenaráží.

Pobíhají tak kolem ní pouze její dva vycvičení pastevečtí psi. „Na Moodyho je spoleh, vyčeše i zatoulanou ovci ve křoví. Fenku jsem si vycvičila sama, někdy umí být svá… Jeden pes má na starosti pravou stranu stáda a popohání ho zezadu, druhý levou a jistí ho zepředu. Dohromady jsou sehraní,“ chválí Zavadilová. A potvrzuje, co je na místě slyšet - hodně povelů dává česky, jen některé doprovodné anglicky.

Kozy, ovce a s nimi pastýřka zmizí ze Stolové hory už na konci června, zda se tam znovu vrátí a nastálo obnoví někdejší tradici, se ještě uvidí.