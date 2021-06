"Situace je příznivá, incidence je k dnešku 47, což umožnilo otevření školy," uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). "Máme dost objektivních údajů, abychom mohli brzy mít normální vládu a ne vládu covidovou," dodal.

Zároveň oznámil některé zamýšlené rozvolnění. Od 31.5. budou například otevřeny venkovní bazény s využitím 50 procent kapacity. Dovnitř budou lidé moci jen do šaten.

Rozšiřuje se i počet lidí při sportu, shromáždění a oslavách, kde může být místo 50 uvnitř a 100 venku, 75 lidí uvnitř a 150 venku. "Dobrá zpráva je i pro pořadatele kongresů či školení, kde došlo k navýšení na 250 osob uvnitř i venku, ale při využití maximálně 50procentní kapacity," uvedl Arenberger.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už v minulých dnech zmínil, že vnitřní prostory restaurací by se lidem mohly otevřít v půlce června. To ministr zdravotnictví potvrdil. "Bude je možné 14. června otevřít, pokud se výrazně nezmění situace," dodal ministr.

Při prohlídkách na zámcích budou nově povoleny také skupiny maximálně 10 osob či 30 osob, když bude k dispozici ONT (očkování, potvrzení o prodělání covidu nebo test).

Podle ministra zdravotnictví budou děti stále muset nosit ochranu úst a nosu, pokud nebude možné dodržet rozestupy. „Zájmové činnosti pro děti a mládež – vyžadujeme ochranu dýchacích cest jen když nejde dodržet dvoumetrové rozestupy.“ Od 31. května bude možné pořádat školy v přírodě. U letních táborů to bude stejné jako loni. „Půjde o srovnatelný režim jako v loňském roce, avšak doplněný PCR testováním,“ sdělil Arenberger.

Podle ministra se rovněž obnoví i akademické obřady. „Pořádání akademických obřadů jsou umožněny s využitím max. 250 lidí, max. 50procentní kapacita – ochrana dýchacích cest, ONT a všichni musí sedět,“ dodal.

PCR testy a antigenní testy

Co se týče nošení respirátorů, ty vláda zatím neřešila. „Zvažuje se, jak se budou využívat v obchodních centrech, že by se zde používat nemusely, ale ve veřejné dopravě ano," řekl Arenberger s tím, že podrobněji se tomu budou věnovat později. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by měla být ochrana dýchacích cest povinná i v létě v zařízeních sociálních služeb.

„Nově bude možné mít od 1. června dva PCR testy zdarma a čtyři antigenní," dodal Arenberger. Nyní může každý antigenní test na covid-19 hrazený ze zdravotního pojištění absolvovat každé tři dny. „Během prázdnin připravujeme speciální režim, aby PCR i AG testy byly přístupné cestovatelům,“ dodal Arenberger.

Platnost PCR testů je nyní sedm dní, protože jsou přesnější než ty antigenní. Vetšina zemí navíc tento typ testů vyžaduje. „Po návratu z dovolených se budeme muset testovat,“ řekl také premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním shrnutí týdne Čau, lidi.

Podmínky pro očkované cestovatele

Vláda rovněž připravuje speciální podmínky pro očkované cestovatele, kteří se po návratu do země nebudou pravděpodobně muset testovat. „S některými zeměmi už máme bilaterální dohody, že po očkování už se po návratu z ciziny nebudou muset lidi testovat,“ sdělil ministr zdravotnictví.

V potaz se ale nebude brát test na protilátky. „Testování hladiny protilátek nepovažujeme za vhodné, nebude to zohledňovat ani evropský covidový pas. Hladina protilátek tolik nevypovídá o ochraně,“ komentoval rozhodnutí Arenberger.

Laboratoře v neděli v Česku potvrdily 197 případů koronaviru, za druhý víkendový den nejméně od 23. srpna. Je to také zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden, zůstalo na 47, což je nejméně od počátku loňského srpna.