Další změna? Zkoušení oblečení v obchodech bude nejspíše možné od 11. května

Oblečení by si lidé mohli v kamenných prodejnách smět znovu začít zkoušet od 11. května. Sprchy a šatny v posilovnách a fitness centrech by se mohly otevřít spíše až na konci května. S obnovením fungování bazénů a kin vláda počítá v poslední vlně uvolňování, tedy od 25. května. O konání hromadných akcí v létě chce vydat konečné stanovisko ve čtvrtek. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Prodejna oblečení v Jihlavě | Foto: ČTK

Pokud se epidemiologická situace nezhorší, zákaz zkoušení oblečení v prodejnách oděvů by mohl být zrušen od další vlny uvolňování, tedy 11. května. "Víme podle různých studií, že virus ulpívá na různých površích. A skutečně v rámci oblečení, pokud někdo je infikovaný a přetahuje si třeba tričko nebo svetr nebo nějaké šaty přes hlavu, přes ústa, přes nos, virus tam může ulpět," vysvětlil Vojtěch. Vláda prodloužila kurzarbeit. Konec nouzového stavu je riziko, řekl Vojtěch Přečíst článek › On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Zázemí jako šatny nebo sprchy jsou podle Vojtěcha místy, kde se lidé setkávají velmi natěsno a riziko přenosu nákazy je zde větší než v případě zkoušení oděvů. Znovu by lidé zázemí proto mohli užívat spíše až na konci května. V poslední vlně vládního uvolňování se počítá podle Vojtěcha také s obnovením provozu bazénů či kin. V kinech budou podle něj určitě platit kapacitní omezení, aby byly dodržovány určité odstupy v sálech. Pořádání hromadných akcí Stanovisko k pořádání hromadných akcí v letních měsících se podle Vojtěcha připravuje s ministerstvem kultury, výsledek by měl být znám ve čtvrtek. "Pokud jde o nějaké menší akce typu nějakých menších divadelních představení pro desítky lidí, tam si to dokážu představit v té poslední vlně," řekl. Možná by tak byla představení například ve venkovních amfiteátrech. Vláda minulý týden na základě příznivého vývoje nákazy zrychlila uvolňování podnikatelských a dalších činností. Ode dneška mohou fungovat provozovny do 2500 metrů čtverečních, posilovny či zoologické zahrady bez vnitřních prostor. Další vlna, kdy by se mohla otevřít obchodní centra nebo zahrádky restaurací je naplánována na 11. května. S otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení se počítá od 25. května. Koronavir omezí i oslavy výročí konce války. Zeman posune jmenování generálů Přečíst článek › Zrychlení či zpomalení uvolňování podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) závisí na třech hlavních ukazatelích. Sleduje se počet nakažených, tzv. reprodukční faktor, tedy kolik dalších lidí může infikovaný člověk nakazit. Důležitý je podle Havlíčka i počet vážně nemocných lidí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče, řekl dnes České televizi.

Autor: ČTK