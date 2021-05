„Mimo maloobchodů se 10/5 uvolňují rovněž řemeslné služby, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, péče o děti, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek, tetování ad,” napsal na twitter Havlíček.

„Současně se rozvolní i balíček číslo 3, což znamená, že se pouští i řemeslné služby drobného charakteru, což je například hodinářství, zlatnictví, truhlářství, pěstitelské služby, poskytování sportovních a tělovýchovných služeb, zastavárenská činnost a další. Rovněž jsme spustili všechny vleky a lanovky," oznámil později na tiskové konferenci Havlíček.

Fungovat tak budou znovu smět také služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu, pobočky budou moci otevřít cestovní kanceláře a agentury. Seznam služeb, kterých se další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí týká, zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu. Havlíček už minulý týden řekl, že od následujícího pondělí bude moci otevřít zbytek obchodů, což je podle něj asi čtvrtina maloobchodního trhu.

„Rozhodnutí na tyto obchody a služby je definitivní,“ řekl také Havlíček. Doplnil, že incidence se pohybuje mezi 130 a 140 nakaženými na 100 tisíce obyvatel za týden.

Hotely by se podle ministra měly otevřít na přelomu května a června. „Naším cílem je, aby prázdniny nebyly v plném režimu. Neznamená to, že by tam nebyly požadavky na očkování,” řekl Havlíček. „Můj cíl je okolo 50 procent. Vím, že si někdo stěžuje, že bude rozvolnění pozvolné, ale chceme, aby v sezóně mohlo fungovat,” dodal.

„Další rozvolnění může přijít nejdříve 17. května. Neberme to jako konkrétní datum. Uvidíme, jak se bude vyvíjet především incidence na 100 tisíc obyvatel,” doplnil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Snažší cestování

Vláda rovněž potvrdila, že povinné testování na týdenní bázi ve firmách, neziskovách, úřadech a u OSVČ bude zatím do konce června.

Naočkovaní, kteří cestují do ČR ze států se středním a vysokým rizikem, nebudou muset absolvovat po příjezdu negativní test na koronavirus. Podle Arenbergera se tito lidé už mohou prokázat certifikátem o vakcinaci v Česku a nemusí projít „celou procedurou“.

Arenberger se rovněž vyjádřil i k očkování. „Reálně jsme v tomto okamžiku schopni aplikovat 108 tisíc dávek vakcíny za den, pokud by byly k dispozici,” informoval. Nejde však podle něj jen o dodávky, ale také o problémy s distribucí.

Respirátory na veřejnosti

Od 10. května bude také povinné nosit ochranu tváře a nosu jen tam, kde dojde k shlukování lidí a nelze dodržet minimální dvoumetrový rozestup. „Když jste na volném prostoru, kde nejsou v blízkosti jiní lidé, tak ji mít nemusíte, ale pokud dojdete na zastávku, tak si ji nasadíte," upřesnil Arenberger. "Je to to stejné jako na podzim,” dodal.

Podobná výjimka bude podle něj platit při konzumaci jídla a pití. Arenberger také doplnil, že se otevřou tržiště a trhy s veškerým sortimentem.

Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci rovněž uvedl, že v sedmi krajích budou povoleno skupinové vzdělávání ve střediscích volného času i uměleckých školách. Uvnitř budou moci být pouze tři osoby, venku pak maximálně 20 osob (pro 1 osobu 15m2). Podmínkou je doložení negativního Ag či PCR testu.

Otevření škol v dalších krajích

V pondělí 10. května se také otevřou školky v plném rozsahu bez roušek a testů a druhé stupně základních škol či nižší stupně víceletých gymnázií v rotační formě v dalších krajích. Ode dneška starší školáci mohou střídavě navštěvovat školy v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Ve stejných regionech jsou také pně otevřeny školky.

Ministři zároveň řešili i situaci v krajích, které na tom zatím nejsou z hlediska epidemiologického tak dobře. „Museli jsme se zamyslet zejména nad třemi kraji. Ve čtvrtek budeme ještě rozhodovat, jakým způsobem se vyřeší výuka na Vysočině, ve Zlínském a Jihočeském kraji. Je tam vysoká incidence. Ve zbývajících krajích se bude otevírat tak, jak jsme zvyklí,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Podle v pondělí oznámeného rozvolnění by tak za týden s jistotou měly školy otevřít v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Co se týče kultury, definitivní rozhodnutí má padnout tento týden. „Jsem optimista v tom, že bude definitivní rozhodnutí během tohoto týdne nebo nejpozději v pondělí,“ uvedl Arenberger. „Je to o tom, jak velká bude skupina, která se bude stýkat.“

Ministerstvo kultury také dnes zveřejnilo svůj plán pro rozvolňování kultury, který vznikl se souhlasem zástupců kulturní obce a o kterém chce MK jednat. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes kritizoval návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře, který dostal od ministerstva zdravotnictví. Připadá mu diskriminační oproti jiným odvětvím. Podmiňuje třeba vyšší účast diváků na kulturních akcích absolvováním PCR testu nebo procentuální proočkovaností populace.

Plán rozvolňování kultury

Návrh MK vychází z vládních balíčku a počítá s návrhy rozvolňování k 17. květnu (třetí balíček), 14. červnu (čtvrtý balíček), 1. červenci (pátý balíček) a 1. srpnu (šestý balíček). Počítá také s maximální kapacitou diváků ke každému datu zvláště pro akce venku a v interiéru, přičemž operuje s tím, že každý účastník by byl kontrolován pomocí aplikace pracovně označené covid pass.

Jejím prostřednictvím by se ověřilo, zda splňuje jednu ze tří podmínek - buď má ukončené očkování, nebo je 90 dní od prodělaného onemocnění covid-19, nebo se prokáže negativním testem podle dostupnosti. Aktuálně by to měl být antigenní test s platností 72 hodin, což je limit možnosti otestování s úhradou ze zdravotního pojištění pro všechny občany; v případě zavedení plošného PCR testování pak PCR test s platností podle dostupnosti.

Za těchto podmínek MK navrhuje od 17. května umožnit za incidence 100 lidí na 100 tisíc obyvatel za týden účast 1000 lidí na venkovní akci, 500 lidí na akci uvnitř. Přibližně od poloviny července by se pak mohly počty za incidence 75 zdvojnásobit, od 1. července, pokud by incidence byla 50, by venku mohlo být až 5000 lidí, uvnitř 2000 a od 1. srpna obě možnosti bez omezení počtu účastníků. Do 1. července by areál či prostor musel být rozdělen na dva sektory, od 1. července už nikoli. Do konce června se počítá venku i uvnitř s ochranou dýchacích cest, v červenci už jen uvnitř, v srpnu ani tam už ne. Od 1. července by také mělo přestat platit omezení kapacity pro muzea, galerie a památky.

V Česku se již v pondělí 3. května mohla otevřít kadeřnictví, manikúry, pedikúry a další provozovny služeb spojené s péčí o tělo, které byly zavřené kvůli epidemii covid-19. Zákazníci se ale musí prokázat některým z negativních testů na covid nebo doložit, že již byli očkování nebo prodělali covid-19 v posledních devadesáti dnech.