Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace". Poslanci ale uváděli, že se Sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit.

O termínech prodloužení nouzového stavu Sněmovna hlasovala postupně podle předchozího orientačního hlasování. Návrhu vlády, o němž Sněmovna rozhodovala jako o prvním, chyběl jediný hlas. Návrh pravice na pokračování stavu nouze do čtvrtka 7. května plénum zamítlo. Komunistický návrh podpořilo 54 ze 101 přítomných poslanců, proti jich bylo 24. O dalším návrhu pravice s termínem neděle 10. května už dolní komora nehlasovala.

Opoziční pravice se přikláněla k pokračování nouzového stavu nejvýše ještě v první květnové dekádě. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí.

Mnohahodinové debaty

Hlasování provázely mnohahodinové debaty. „Vláda předvádí totální komunikační chaos, který ohrožuje fungování státu. Počíná si jako velká pohádková saň, která má velký počet hlav. Ty ale místo ohně šlehají opatření. Jedna hlava šlehne opatření, druhá to zase popře. Tím vytváří další a další chaos,“ řekl ve Sněmovně Dominik Feri (TOP 09), který se ale ještě předtím „obul“ do ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). „Já se pokusím být zajímavější než telefon ministryně Schillerové, ale to bych musel udělat salto,“ řekl.

„Rád bych věděl, co je to ten konec podle ministra Vojtěcha. Pandemie totiž 25. května určitě neskončí a já bych uvítal jasný plán,” prohlásil poslanec za STAN Petr Gazdík. A dále se ptal vlády, jak je možné, že děti nebudou moct do školy, ale budou moct do kina nebo bazénu.

„Padlo tady asi padesát otázek a členové vlády tady sedí jako pecky. Přitom říkáte furt, ať táhneme za jeden provaz. Ano, je to provaz, ale pro podnikatele s okem na konci, za ten já s vámi táhnout nechci,” prohlásil v emotivním projevu Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Vy možná argumenty, proč je dobré nouzový stav prodloužit, máte. Ale důsledně jste nám je zatajili,” řekl také Zbyněk Stanjura (ODS).

Premiér Andrej Babiš (ANO) dopoledne ve Sněmovně uvedl, že dosavadní opatření byla efektivní. Zavedením karantény se podle něho povedlo odvrátit kolaps zdravotnictví. "Díky těmto opatřením nenastaly katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku a ve Spojených státech," zdůraznil ministerský předseda a varoval, že Singapur nyní čelí druhé vlně epidemie.

Babiš o další prodloužení žádat nechtěl, změnil názor

Babiš připomněl, že už o další prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu žádat nechtěl, změnil to ale rozsudek pražského městského soudu. Soud uvedl, že takto zásadní restrikce nemůže v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona.

Ve stejném duchu se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) „Soud nezpochybnil legitimitu opatření. Řekl, že jsme měli zvolit jiný právní nástroj. Tím nás dostal do situace, kdy jsme požádali o prodloužení nouzového stavu,“ prohlásila Schillerová.

Vystoupil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Chceme nouzový stav prodloužit pro zdraví občanů. Neprodlužujete ho tak pro nás,“ reagoval na kritiku Vojtěch. Připomněl, že ani on nechtěl původně stav prodlužovat.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) umožňuje nouzový stav centrální distribuci ochranných pomůcek, které tak stát dodává i do sociálních zařízení. „Ta se starají o tu nejrizikovější skupinu,“ prohlásila ve Sněmovně Maláčová.

Za prodloužení nouzového stavu se dlouhodobě přimlouval ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj za tím stojí i odborníci. Pro kratší lhůtu prodloužení jsou jen politické důvody, řekl dnes poslancům Hamáček.

"Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické," prohlásil Hamáček. Nutnost opatření podle něj potvrdil i pražský městský soud ve svém rozhodnutí, jímž zrušil čtyři omezení kvůli tomu, že je vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, a ne vláda.

Hamáček varoval před opozičními náměty, aby případná další nezbytná protiepidemická opatření byla přijata formou změn krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. "Není úplně moudré spustit politické a právní kutilství," uvedl.

Pokud by se Sněmovna rozhodla stav nouze neprodloužit, Česko by se podle Hamáčka stalo světovým unikátem, neboť všechna opatření proti koronaviru by přestala platit ze dne na den.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen. Pokud by dnes nouzový stav schválen nebyl, všechna dosavadní vládní opatření by k 1. květnu pozbyla platnosti.