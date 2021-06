Elektromobilita hlavně v západní Evropě zažívá v posledních letech boom. Je to dáno nejen zájmem obyvatel, ale také vysokými dotačními podporami ze strany jednotlivých států EU a naopak tvrdou regulací klasických spalovacích motorů. Jenže o ojeté elektrovozy není valný zájem. Důvodem jsou náklady spojené s případnou ekologickou likvidací baterie.

„Náklady mohou dosáhnout částky až 1 500 eur (necelých 40 tisíc korun -pozn.red.),“ upozorňuje Jiří Grund, předseda Asociace obchodu ojetými automobily. Podle jeho názoru musí trh s elektrickými ojetinami projít významnou informační osvětou. „Staré baterie totiž představují nejen ekologické, ale hlavně bezpečnostní riziko, a to nejen pro posádku vozidla,“ dodává Grund.

Zatímco elektropohon jako takový je k životnímu prostředí vlídný, největší hrozbou jsou pohonné baterie. I při malém poškození způsobené například nárazem na zpomalovací pás může dojít k poškození a později kvůli zkratu k požáru.

„Požár baterie je obtížně uhasitelný a hrozí zničení vozu a přenesení požáru do okolí. Tomu se může zabránit jen ponořením vozu na 72 hodin do kontejneru s vodou. Auta jen s podezřením na narušenou baterii musí být 21 dní v karanténě ve zvlášť vymezeném prostoru a nesmí se dobíjet v rychlonabíječkách,“ poukazuje Jaroslav Čížek, předseda spolku Realistická energetika a ekologie.

Předseda poukazuje i na zkušenost z minulých let, kdy do tuzemska byla a jsou stále dovážené automobily na hranici životnosti a se stočeným tachometrem. „Z hlediska platných německých směrnic je přitom export ojetého vozidla stále považován za ekvivalent recyklace,“ dodává Čížek.

Ministerstvo se snaží situaci uklidnit

Ministerstvo životního prostředí se však snaží situaci uklidnit. V současné době Češi prakticky ojeté elektromobily ze zahraničí nekupují. Navíc případné problémy s likvidací trakční baterie jsou podle mluvčího ministerstva Ondřeje Charváta již dostatečně podchyceny novým zákonem.

„Při dovozu ojetého elektromobilu do České republiky, a to jak z členských, tak i nečlenských států EU, dochází k uvedení trakční baterie na trh, a daný dovozce má již dnes povinnost zajistit budoucí recyklaci dané baterie, a to jak finančně, tak případně organizačně,“ vysvětluje Charvát. Evropská unie navíc aktuálně připravuje nové nařízení, které má nahradit stávající směrnici. V budoucnu se tak očekává vyšší finanční zapojení výrobců baterií či dovozců elektromobilů včetně ojetých. Cíl je zřejmý: zajistit budoucí nakládání s bateriemi a jejich recyklaci.

Na českých silnicích již potkáte elektromobily, ale v záplavě cca šesti milionů registrovaných osobních automobilů jich není příliš mnoho. Loni bylo podle dat Centra dopravního výzkumu registrováno v ČR 7003 elektromobilů, společně tzv. plug-in hybridy tak bylo v tuzemsku téměř 10 000 aut s externím dobíjením. Absolutní číslo není velké, ale procentuálně proti roku 2019 jde o 90procentní procent. Hodnotit ojetiny elektromobilů je ale zatím téměř nereálné.

„Ojetých elektromobilů je zatím velmi málo, zkušenosti z terénu tedy nejsou skoro žádné. Absolvoval jsem s klientem zatím jednu zakázka, nicméně elektromobil měl na tachometru 8 tisíc kilometrů, jednalo se tak o zánovní vůz,“ říká Aleš Zich, specialista z firmy Auto AZ zabývající se prověřováním ojetin. Mnohem větší zkušenosti má s vozy s hybridním pohonem. Ty si Češi kupují především na přesuny po městech a blízkém okolí.

„Vozy fungují dobře, zásadní problémy ve srovnání s klasickým pohonem spalovacím motorem s nimi nejsou. Na dlouhé cesty však nepřinášejí prakticky žádnou nebo jen minimální výhodu ve formě nižší spotřeby paliva,“ prozrazuje Zich.

Zájem o elektromobily a také hybridy ve světě stoupá. Nejvýznamnější světové trhy pro elektromobilitu, jedná se o deset zemí západní Evropy, USA, Čínu, Japonsko, Jižní Koreu, zaznamenaly v letošním prvním čtvrtletí dvojnásobný zájem. Počet nových registrací těchto vozů dosáhl 2,1 milionu, což je meziroční nárůst o 105 procent.

Na celkových prodejích tak auta poháněná alespoň částečně elektřinou dosáhla 17 procentního tržního podílu. Vyplývá to z nejnovější studie PwC Strategy & Electric Vehicles Sales. Podle té by na konci letošního roku mělo po celém světě jezdit asi 15 milionů hybridních a elektrických aut. A růst by měl pokračovat i v dalších pěti letech. Na konci roku 2026 by mělo po světě jezdit 48 milionů vozů. Nejrychleji by přitom měl růst segment čistě elektrických aut. Tady by mělo dojít k nárůstu z nynějších čtyř na 14 milionů vozů.

Co kritici vyčítají elektromobilům



- I když vývoj baterií se neustále posouvá, stále nabízí relativně nízký dojezd (300 až 400 km).



- Pořizovací cena je zatím mnohem vyšší než u běžného automobilu



- Problém je s topením – to příliš spotřebovává elektřinu, tudíž se v zimě zkracuje dojezdová vzdálenost.



- Problematické je poškození baterie. To vede nejprve ke vnitřnímu zkratu, následovaném reakcí látek v baterii s aktivním kyslíkem na katodě. Požár baterie je navíc obtížně uhasitelný. K uhašení vozidla se využívá kontejner s vodou, pak musí být vozidlo na tři dny umístěné.



- Recyklace baterií se musí provádět za zvláštních opatření proti požáru a uvolňování toxických látek zejména z elektrolytu a vnitřní izolace. Náklady na recyklaci převyšují možný příjem z materiálů získaných z ní.



Zdroj : AOOA