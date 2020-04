Podle něj se nyní vedou příslušná jednání s Chorvatskem a se Slovenskem. Zdůraznil však, že vše bude záležet na vývoji pandemie a že rozhodovat na základě nynějších dat by považoval za předčasné.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

"Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta," řekl Vojtěch o možnosti dovolené v zahraničí.

Klasická turistika by se podle něj mohla uvolnit do zemí, které jsou mírně rizikové. Bezrizikový z hlediska nákazy podle něj nyní není žádný stát.

Pro rozhodnutí o tom, zda bude možné cestovat za hranice, bude podle Vojtěcha vývoj pandemie. "Bude záležet, a myslím, že ostatní státy k tomu přistupují stejně, na aktuální epidemiologické situaci. Dnes nevíme, jestli přijde druhá nebo třetí vlna. Dnes to můžeme nějak plánovat, ale moudřejší budeme na konci května," řekl.

Jednání o možných cestách českých turistů se podle Vojtěcha vedou s Chorvatskem a se Slovenskem, jsou do nich zapojena i ministerstva vnitra a zahraničí. Zásadní podle Vojtěcha bude stanovit podmínky pro cestování. Jako pravděpodobné vidí, že se bude od turistů vyžadovat negativní test na koronavirus, otázkou zůstává možná karanténa po návratu. "Pro nás je důležité, abychom zachovali pozitivní trend, který v České republice máme, abychom neriskovali druhou vlnu pandemie," řekl.

Jako pravděpodobné vidí, že se bude od turistů vyžadovat negativní test na koronavirus, otázkou zůstává možná karanténa po návratu. "Pro nás je důležité, abychom zachovali pozitivní trend, který v České republice máme, abychom neriskovali druhou vlnu pandemie," řekl.

CK neprosazují konkrétní země k zájezdům, záleží na bezpečnosti

Cestovní kanceláře podle zjištění ČTK neprosazují pro obnovení cestování konkrétní země. Záležet bude především na bezpečnosti, postupovat by se mělo podle vývoje epidemie v jednotlivých destinacích. Zásadní otázkou je zatím otevírání hranic. Vláda zatím nestanovila k této otázce ani předběžný plán.

Česká republika by podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohla s vytipovanými zeměmi uzavřít dvoustranné dohody na výměnu turistů.

"Rádi bychom, aby se tím diplomaté, zdravotníci a další odpovědní lidé zaobírali už nyní a připravilo se vše na okamžik, kdy budou hranice průchodné," uvedl v rozhovoru s TTG Czech. Například se Slovenskem by podle něj mohla dohoda platit od konce června, do poloviny července by se mohl otevřít koridor do Chorvatska. Další dohody by mohly vzniknout s Bulharskem, Thajskem, Vietnamem nebo Maledivami, řekl.

Chorvatská vláda prodlužuje omezení, ale už uvažuje, že je zmírní

Chorvatská vláda rozhodla o dalším patnáctidenním prodloužení omezujících opatření, která přijala v boji proti šíření koronavirové nákazy. Začala už ale také uvažovat o jejich postupném zmírňování. Podle chorvatských médií to dnes na tiskové videokonferenci uvedl ministr vnitra Davor Božinović.

"Dnes náš štáb přijal rozhodnutí, jimiž se prodlužují opatření do 4. května. Výjimkou jsou rozhodnutí o změnách v pohraniční a tranzitní dopravě a o zákazu překročení chorvatských hranic, jejichž platnost se prodlužuje o třicet dnů," citoval Božinoviče Večernji list.

Ministr zároveň řekl, že vláda vzhledem k relativně dobrým údajům ohledně vývoje epidemie už zvažuje možnost omezení začít uvolňovat. Upozornil však, že takový krok nebude jednorázový. "Bude se uplatňovat postupný přístup, abychom viděli, jaký dopad každé takové rozhodnutí bude mít," konstatoval Božinović.