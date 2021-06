Ochranná sklíčka a obaly na mobily, náušnice, prstýnky a další drobnosti za pár desítek korun. Takové dárky si pro sebe a své sourozence už několik let nechávala ze zahraničí, převážně z Číny, posílat jednadvacetiletá Teodora, studentka univerzity v Ústí nad Labem. Od 1. července si to už ale rozmyslí.

Celní pošta v Praze 5. | Foto: Celní správa ČR

České úřady totiž v souladu s evropskou legislativou zavádějí daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent na veškeré drobné zboží pocházející ze zemí mimo EU. Dosud se daň musela platit jen za zásilky v hodnotě více než 22 eur (560 korun). A nejen to, nutné bude od července vyplnit i celní prohlášení. Doba jednoduchých nákupů „cetek“ z Asie tak zřejmě končí. „Vyšlo to tam mnohem levněji než v českých obchodech, a to i s riskem, že nic nepřijde, nebo to nebude fungovat,“ popisuje Teodora. Aktuálně shání ochranné sklíčko na mobil, ale raději si zajde přes ulici do kamenného obchodu. Nově by se jí balíček z Číny prodražil.