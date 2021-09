Pandemie byla jedním z témat jednání Slavkovského formátu se slovenským premiérem Eduardem Hegerem a rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, řekl Babiš. "V řadě zemí EU začíná opět růst počet případů. Musíme zůstat ostražití," řekl. Premiéři se shodli v tom, že jedinou účinnou zbraní proti covidu-19 zůstává očkování. "Stále apelujeme na občany, aby se nechali očkovat, chránili sebe i své okolí," dodal Babiš.

V pondělí testy v ČR zachytily 391 nových případů, o 150 více než před týdnem. Růst počtu potvrzených případů se podle českého premiéra očekává. "My se poučili z minulého léta a jsme připraveni na veškeré situace. Není důvod, aby občané měli strach, že by byla opatření, která dopadnou na jejich život," uvedl Babiš.

Kritizoval v té souvislosti, že česká opozice jako "snad jediná v Evropě" politicky pandemii zneužívá. "Nebude žádný lockdown, nebudeme zavírat školy. Byl bych rád, kdyby to opozice neříkala," uvedl Babiš. Úřady podle něj situaci sledují. "Byl bych rád, kdyby se nelhalo a neříkaly nepravdy. Žádný lockdown nebude, není na to nejmenší důvod," doplnil.

Uzávěra hranic není v plánu

Babiš, Heger i Kurz vyloučili, že by v případě nárůstu počtu případů bylo v plánu uzavírat hranice. "Je jiná situace než začátkem roku 2020, vůbec to nepřichází v úvahu," uvedl Babiš. Kurz rovněž řekl, že situace není srovnatelná. Virus podle něj nezmizí a bude tu i za tři nebo pět let. Pokud by nyní bylo řešením uzavření hranic, muselo by být řešením i za tři nebo pět let, varoval. "Zavírání hranic nepřichází v úvahu, není to potřebné," doplnil Heger.

Premiéři v Lednici hovořili také o situaci v Afghánistánu a migraci, zabývali se i ekonomickou spolupráci zemí Slavkovského formátu a zotavováním jejich hospodářství po loňských problémech způsobeným covidem.

Premiéři České republiky, Slovenska a Rakouska jsou proti ilegální migraci a nechtějí, aby se opakoval rok 2015, kdy do Evropy proudily davy uprchlíků. Novinářům to dnes po jednání v Lednici na Břeclavsku řekli premiéři Andrej Babiš (ANO), Eduard Heger a rakouský kancléř Sebastian Kurz. Vyjádřili se k situaci v Afghánistánu, kde se po odchodu spojeneckých vojáků dostalo k moci radikální hnutí Tálibán. Podle premiérů je potřeba pomáhat Afgháncům v jejich zemi nebo v sousedních státech. Podle odhadů Organizace spojených národů by mohlo prchnout do Evropy až půl milionu Afghánců.



"Máme povinnost podporovat lidi, proto se Rakousko rozhodlo vydat velkou částku peněz navíc, a to 18 milionů eur (asi 457 milionů korun) na podporu Afghánců v jejich sousedních zemích," uvedl Kurz. Podle něj je to snaha zmírnit jejich utrpení. "Nemůžeme ale připustit, aby se opakoval rok 2015. Jsme proti ilegální migraci. Budeme bojovat s převaděči a pašováním lidí, nemůže dojít k neřízenému migračnímu proudu do Evropy," uvedl rakouský kancléř.



Babiš uvedl, že předsedové všech tří vlád mají jednotný názor na boj proti pašerákům lidí. "Ilegální migranti platí za to, že přicházejí do Evopy. My tomu musíme zabránit mimo Evropu," zdůraznil český premiér.



Podle něj je třeba Afgháncům pomoct u nich doma. "V Evropě už pro ně fakt není místo," řekl Babiš. Kdyby se to nepodařilo, je podle něj na řadě druhé kolo jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. "Problém s migrací se stále vrací. Vidíme teď i novou situaci, ve které běloruský režím začíná využívat migraci jako hybridní zbraň," řekl Babiš. Dodal, že je nutné účelovou migraci z Běloruska zastavit, v čemž podle něj určitě pobaltské země dostanou absolutní podporu.